Nano présente son nouveau cache-webcam :







Le nouveau cache-webcam Nano est enfin disponible, après cinq ans de retours sur le premier modèle et son utilisation dans le temps ! Il vous permet de protéger votre vie privée, surtout si certains malwares permettent d'exploiter vote webcam à votre insu !

Ce fût un long développement car nous avons pris le temps de répondre au cahier des charges conçu à partir de nos retours utilisateurs depuis 5 ans maintenant pour sortir une relève digne de ce nom à notre cache-webcam universel :

✔ 7mm de hauteur seulement » S'installe sur les ordinateurs aux bords fins

✔ 0,4mm d’épaisseur, le plus fin au monde » Ne bloque pas la fermeture des ordinateurs portables

✔ Tout en un » Impossibilité de perdre la partie coulissante

✔ Conçu 100% inox » Notre marque de fabrique, Durable, Premium

✔ En métal mat gravé et ultra fin » Discret et esthétique





