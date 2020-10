2K GAMES nous propose un nouveau jeu PC : Borderlands 3 - Krieg le Sadique et l’Incroyable Butin de Pordel.







Editeur(s)/Développeur(s) : Gearbox Software/2K Games/2K.



Sortie France : 10 Septembre 2020.



Genre(s) : FPS/RPG.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi sur le même écran/Multi en ligne.



Langue de la version disponible en France : Voix en français.















Résumé : Borderlands 3 - Krieg le Sadique et l’Incroyable Butin de Pordel' est le quatrième DLC de Borderlands 3. Dans cette nouvelle aventure, vous explorerez l'esprit torturé et chaotique de Krieg le Sadique dans la contrée de Valhallarche. Vous serez accompagné dans votre quête de la scientifique Patricia Tannis. De nouvelles quêtes, équipements et éléments cosmétiques seront également de la partie.



