Le Corsair K60 RGB Pro provient d'une nouvelle gamme d'appareils de Corsair, et c'est l'option la plus basse de la gamme des claviers mécaniques RGB (remplaçant le K65/K68 dans cette position). Vous bénéficiez néanmoins d'un rétroéclairage RVB dynamique par touche (amélioré par des touches à sous-lumière amplifiée) qui est entièrement personnalisable grâce au logiciel CORSAIR iCUE.



Vous trouverez des clés ABS ici, mais cela ne devrait pas être une surprise dans ce budget. Le K60 Pro est disponible sans éclairage RGB en option, et il existe aussi la version K60 RGB PRO SE avec des touches PBT à double coup, à pleine hauteur, et un repose-poignets magnétique, détachable et rembourré. Une version à profil bas est également disponible, mais elle est livrée avec des interrupteurs et des capuchons Cherry MX Speed à profil bas à la place. Il n'y a pas d'autres options d'interrupteur, donc le Cherry Viola est votre seul choix si vous n'optez pas pour la version basse.







Cherry MX Viola est un interrupteur conçu spécifiquement pour le marché de la valeur et ses besoins. Grâce à une conception simple, une caractéristique de commutation unique et un nouveau système de contact, VIOLA remplace les technologies d'entrée de gamme telles que les dômes en caoutchouc et les solutions hybrides. Il représente donc une alternative de qualité nettement supérieure en termes de fiabilité, de sensation de frappe et de durabilité.



Une force d'actionnement de 45 cN est nécessaire pour la pré-course de deux millimètres. Ensuite, la force d'actionnement augmente jusqu'à 75 cN à la fin de la course (quatre millimètres). La courbe caractéristique qui en résulte permet à CHERRY VIOLA d'offrir une surcourse ergonomique et un réarmement rapide. CHERRY VIOLA est optimisé pour une utilisation avec des LED CMS monochromes ou compatibles RGB. CHERRY a conçu la partie supérieure du boîtier VIOLA pour être transparente et pour garantir un éclairage uniforme de l'ensemble du capuchon de la touche, ce qui permet un affichage lumineux des 16,8 millions de couleurs du spectre RGB.



Le K60 RGB Pro utilise son cadre en aluminium brossé, anodisé (noir), robuste et résistant, qui est sa signature. Le taux d'interrogation peut atteindre 1000 Hz, avec une fonction anti-fantôme à 100 % et un retournement complet des touches n. Le prix du clavier est de 89,99 USD pour la version révisée. Celui sans l'éclairage RGB coûte 79,99 USD. La version RGB SE (avec touches PBT et repose-poignets détachables) est disponible au prix de 99,99 USD (et cela devrait bien valoir les 10 USD supplémentaires par rapport au modèle présenté). La version à profil bas demande 10 USD supplémentaires (109,99 USD au total). C'est une offre plutôt intéressante à première vue. Elle en vaut la peine ? Examinons le K60 RGB Pro en pratique dans les pages suivantes.







