AMD Ryzen 5 5600X Benchmarked, à la conquète de l'Intel Core i5-10600K.



Depuis qu'AMD a annoncé sa nouvelle génération de processeurs de bureau Ryzen série 5000 basés sur le noyau Zen 3, tout le monde se demande comment les nouveaux processeurs fonctionnent. Pour obtenir une analyse détaillée et des chiffres de performance, vous devriez attendre les évaluations officielles.



Cependant, nous avons aujourd'hui les scores du processeur Ryzen 5 5600X. Grâce au célèbre fuyard matériel @TUM_APISAK, les chiffres de performance du Ryzen 5 5600X de la suite de benchmarks Sandra de SiSoftware ont fait l'objet d'une fuite. En creusant sous le capot, la nouvelle unité centrale Ryzen contient six des cœurs Zen 3 avec 12 threads, couplés avec pas moins de 32 Mo de cache de niveau trois (L3). Ces cœurs fonctionnent à une fréquence de base de 3,7 GHz, tandis que les vitesses de boost atteignent 4,6 GHz.











Dans les résultats des tests, le processeur AMD Ryzen 5 5600X a obtenu des scores de 255,22 GOPS et 904,38 Mpix/s pour l'arithmétique des processeurs et le multimédia. Ces scores ne sont pas très éloquents en soi, si on les compare à ceux de certaines offres d'Intel.



Par rapport au processeur Intel Core i5-10600K, qui est probablement sa catégorie concurrente ciblée, il obtient un score de 224,07 GOPS et 662,33 Mpix/s pour les tests Arithmétique des processeurs et Processeur multimédia respectivement. Cela place le processeur AMD en tête à 13,9% et 36,5% dans ces tests, ce qui indique la possibilité d'un Zen 3. Une autre note importante ici est la marge thermique de ces deux CPU. Alors que le modèle Intel est limité à 125 W TDP, le modèle AMD fonctionne à seulement 65 W TDP. Cela pourrait être une indication de l'efficacité que ces nouveaux processeurs exploitent.



