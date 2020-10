HyperX lance le casque de jeu sans fil Cloud II.



HyperX, la division jeux de Kingston Technology, Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement du casque de jeu HyperX Cloud II Wireless. S'appuyant sur l'héritage du Cloud II filaire en termes de design, de confort, de performances et de durabilité, le nouveau casque Cloud II sans fil apporte une foule de nouvelles fonctionnalités à son prédécesseur, qui continue de se vendre plus cher que son prédécesseur, avec près de quatre millions de casques vendus depuis sa création.



"Notre objectif était de nous appuyer sur le confort légendaire et l'ADN sonore des casques HyperX Cloud pour proposer une version sans fil de notre Cloud II le plus vendu", a déclaré Larry Gonzales, vice-président des ventes et du marketing d'HyperX. "Le casque HyperX Cloud II Wireless est conçu pour perpétuer l'héritage du Cloud II original, qui a été introduit pour la première fois en 2015 et qui a ébranlé l'industrie avec son design emblématique, son confort et le meilleur son pour un casque dans sa gamme de prix".







Conçu pour des expériences audio immersives dans les jeux, Cloud II Wireless est doté d'un son surround virtuel 7.1 personnalisé HyperX et de pilotes de 53 mm offrant un son riche et clair pour les jeux, le travail à domicile et l'enseignement à domicile. Ce nouveau casque sans fil de qualité professionnelle diffuse à 2,4 GHz et offre jusqu'à 30 heures d'autonomie de batterie et 20 mètres de portée sans fil.



Le Cloud II Wireless utilise un cadre en aluminium durable avec un bandeau réglable, du similicuir souple et de la mousse à mémoire de forme pour un confort HyperX caractéristique. Le casque utilise de grands haut-parleurs de 53 mm spécialement réglés pour le son des jeux afin de fournir un son impressionnant. Pour plus de commodité, ce casque sans fil offre des commandes intuitives au niveau des écouteurs pour régler le volume, accéder à la coupure du micro et activer le contrôle du micro et le son surround virtuel 7.1 pour un meilleur son de position.



Le casque comprend un microphone détachable anti-bruit qui réduit les bruits de fond et les effets des sons plosifs pour améliorer les conversations dans les jeux et les vidéoconférences. La conception flexible permet aux utilisateurs de positionner facilement le microphone selon leurs préférences. Le casque est également doté d'un indicateur LED d'état de coupure du microphone et d'un contrôle intégré du microphone.



Le casque de jeu sans fil Cloud II est compatible avec les PC, PS4 et Nintendo Switch et est certifié par TeamSpeak et Discord pour une compatibilité parfaite avec le chat. Le casque fonctionne avec le logiciel NGENUITY d'HyperX et comprend un filtre anti-pop de microphone en mousse en option.



Voici la fiche technique :



Casque d'écoute



- Chauffeur : Dynamique, 53 mm avec aimants en néodyme,

- Type : Circonférentiel, Fermé en arrière,

- Réponse de fréquence : 15Hz-20kHz,

- Impédance : 60 Ω,

- Niveau de pression acoustique : 104dBSPL/mW à 1kHz,

- T.H.D. : ≤ 1%,

- Poids : 300 g,

- Poids avec micro : 309 g,

- Longueur et type de câble : Câble de charge USB (0,5 m).



Durée de vie des piles



- 30 heures.



Gamme sans fil



- 2,4 GHz : Jusqu'à 20 mètres.



Microphone



- Élément : Microphone à condensateur à électret,

- Modèle polaire : Bidirectionnel, Réduction du bruit,

- Réponse de fréquence : 50Hz-6,8kHz,

- Sensibilité : -20dBV (1 V/Pa à 1 kHz).



Disponibilité



Le casque de jeu HyperX Cloud II Wireless sera disponible aux États-Unis au prix de 149.99 Dollars (prix de vente conseillé) dans la boutique en ligne d'HyperX à partir du 20 Novembre 2020.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



HYPER X GAMING