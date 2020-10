AMD Ryzen 9 5900X, 5950X également référencé dans Geekbench 5.



Il semblerait qu'un certain nombre de joueurs aient reçu leurs échantillons de Zen 3, si l'on considère le nombre de fuites de performances qui ont fait surface ces deux derniers jours. Les nouveaux processeurs Zen 3 d'AMD ont un poids énorme sur les épaules - démontrant le leadership d'AMD en matière de performance des processeurs dans tous les domaines, tout en justifiant leur prix plus élevé par rapport aux offres Zen 2. De nombreuses rivières d'encre (et quelques larmes) ont coulé à propos de la tarification des nouveaux processeurs AMD, de sorte que tout se rapporte à des considérations de performance sur le fait de savoir si cette tarification est justifiée ou non.



















L'extraordinaire fuite TUM_APISAK a fait fuir certains benchmarks sur les prochains processeurs Ryzen 9 5900X et 5950X d'AMD - notamment dans Geekbench 5. Dans cette série de fuites - qui proviennent, il est vrai, de deux systèmes différents), le Ryzen 9 5900X d'AMD, à 12 cotes et 24 threads, obtient 1605 points dans les benchmarks mono-cotes et 12869 dans les benchmarks multi-cotes.



Le Ryzen 9 5950X à 16 points et 32 threads, en revanche, obtient 1575 points en simple et 13605 points en multicote. Les horloges de base plus élevées du Ryzen 9 5900X peuvent être responsables du score unique plus élevé ; cependant, le Ryzen 9 5959X prend de l'avance - comme prévu - dans la partie Multi-core du benchmark. Si l'on compare les scores du Zen 3 5950X et du 3950X basé sur le Zen (via AnandTech), qui comportent le même nombre de cœurs, le 5950X offre un avantage de 18 % et 12 %, respectivement, dans les tests à un et plusieurs fils - ce qui n'est pas loin de l'augmentation de 19 % de la CIB annoncée par AMD.



