La France se lance dans le domaine du streaming, en association les chaines TV F1, France Télévisions et M6, proposent Salto la nouvelle plateforme de streaming Française ?



A ce niveau rien de nouveau pour cette plateforme à par que ce soit une service 100% Français, et qui propose dans l'immédiat surtout des replays et autres reportages/films ou anciennes séries TV comme Buffy et les vampires et etc...



Ce nouveau service en concurrence avec les plateformes, Netflix, Prime Video ou encore Disney+, ne proposera dans l'immédiat pas de nouveautés réelles comparé aux autres plateformes ci-dessus.



Pour le prix des abonnements ce sera à partir de 6,99 € mensuel pour un accés un seul écran et jusqu'a 13,99 € mensuel pour 4 écrans.



Au final cette plateforme Française ne proposant pas de nouveautés, trouvera certainement sa place dans le monde des plateformes proposant du streaming. De plus un mois d'accés gratuit est possible si vous souhaitez vous abonner, consulter le site de la plateforme pour plus d'informations.



Consulter le site de la plateforme Salto CLIQUEZ ICI