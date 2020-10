Baldur's Gate 3 est enfin disponible

Il a passé beaucoup de temps depuis la sortie de Baldur's Gate sortie en 1996, et depuis le second épisode de la célèbre série de RPG, considèré comme le jeu qui a vraiment révolutionné le jeu de rôle sur PC.



Pour les fans vous allez enfin pouvoir vous replonger dans le monde de Faërun, et pouvoir vous re-aventurer dans les contrées de la côte des épées, avec la disponibilité depuis quelques jours du 3e épisode de la série, Baldur's Gate 3.



Le jeu est dévéloppé par le nom moins superbe studio belge, Larian Studios, bien connu pour sa série de RPG Divinity. En développant cet épisode Larian Studios prend place auprès des nom moins célèbres développeurs et éditeurs : Black Isle Studio, Bioware, Obsidian Entertainement, Interplay.



Vous pouvez désormais préparer votre PC pour vous replongez dans l'aventure, en disposant de l'accés anticipé du jeu sur Steam, veuillez notez que dans l'immédiat une première partie du jeu est jouable vu son accés anticipé, mais vous pouvez déja vous relancer dans l'univers de Baldur's Gate et de son univers, le monde des Royaumes oubliés de Faërun.



Consulter le jeu sur Steam CLIQUEZ ICI