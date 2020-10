AMD Radeon RX 6000 Series "Big Navi" GPU Features 320 W TGP, 16 Gbps GDDR6 Memory.



AMD se prépare à lancer sa série de cartes graphiques Radeon RX 6000, dont le nom de code est "Big Navi", et il semble que nous ayons de plus en plus de fuites concernant les cartes à venir. Prévu pour le lancement le 28 Octobre 2020, le GPU Big Navi est basé sur la révision Navi 21, qui se décline en deux variantes. Grâce aux sources du laboratoire d'Igor, Igor Wallossek a publié une poignée d'informations concernant la sortie prochaine des cartes graphiques.



Plus précisément, il y a plus de détails sur la puissance graphique totale (TGP) des cartes et sur son utilisation générale (jeu de mots). Pour clarifier les choses, la TDP (Puissance de conception thermique) est une mesure utilisée uniquement pour la puce, ou matrice du GPU et la marge de manœuvre thermique dont elle dispose. Elle ne mesure pas la puissance totale du GPU car il y a plus de composants produisant de la chaleur.







La carte graphique Navi 21 XT se décompose donc comme suit : 235 watts pour le GPU seul, 20 watts pour la mémoire GDDR6 de Samsung à 16 Gbps, 35 watts pour la régulation de la tension (MOSFETs, Inductors, Caps), 15 watts pour les ventilateurs et autres, et 15 watts qui sont utilisés par le PCB et les pertes qu'on y trouve. Cela porte le TGP combiné à 320 watts, ce qui montre la quantité de puissance utilisée par l'élément non-GPU.



Pour les cartes OC AIB personnalisées, le TGP est porté à 355 watts, car le GPU à lui seul utilise 270 watts. En ce qui concerne la variante GPU Navi 21 XL, les cartes basées sur celle-ci utilisent 290 watts de TGP, car le GPU voit une réduction à 203 watts, et la mémoire GDDR6 utilise 17 watts. Les composants non-GPU présents sur la carte utilisent la même quantité de puissance.















En ce qui concerne la sélection de la mémoire, AMD utilise les modules GDDR6 de Samsung à 16 Gbps (K4ZAF325BM-HC16). L'offre groupée qu'AMD envoie à ses AIB contient 16 Go de cette mémoire associée à un noyau GPU. Cependant, les AIB sont libres de mettre une mémoire différente s'ils le souhaitent, tant qu'il s'agit d'un module 16 Gbps. Vous pouvez consulter les tableaux ci-dessous et voir par vous-même la répartition du TGP de chaque carte.



VIDEOCARDZ