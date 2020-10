ENERMAX nous propose un nouveau ventirad CPU : Les ETS-F40 séries.



ENERMAX présente une nouvelle famille de refroidisseurs de CPU à tour sous la forme de la série ETS-F40, qui promet une dissipation de chaleur allant jusqu'à 200 W TDP. Les refroidisseurs se caractérisent par une conception compacte, avec un seul empilement d'ailettes dépassant directement de la plaque de base et un réseau de caloducs de 4 à 6 mm.



La série ETS-F40 sera disponible sous les références ETS-F40-FS (version Essential, avec ventilateur non RGB) ; ETS-F40-BK (identique à Essential, mais avec une finition noire solide) ; ETS-F40-BK-ARGB (finition noire solide avec un ventilateur ARGB) ; et ETS-F40-W-ARGB (finition blanche solide avec un ventilateur ARGB). Les deux versions ARGB disposent également d'un éclairage RGB dans la plaque supérieure. Le refroidisseur permet en outre l'installation d'un second ventilateur.



















Les ventilateurs fournis sont de 140 mm, contrôlés par PWM et peuvent tourner à 300 tours/minute (jusqu'à 1200 tours/minute), si le bruit est votre principale préoccupation mais que vous souhaitez quand même une solution de refroidissement (quelque peu) active.



Les dimensions du refroidisseur sont de 140 x 65 x 156 mm (avec ventilateur) pour la version essentielle, tandis que la plaque supérieure ajoutée dans les autres versions augmentera la hauteur à 158 mm. L'ETS-F40 Essential sera disponible à partir de ce mois d'octobre, tandis que les autres versions avec le ventilateur ARGB entreront dans les canaux en décembre. L'ETS-F40 Essential est actuellement disponible chez un revendeur européen pour 31 euros, ce qui pourrait indiquer un prix de 29 Dollars pour l'offre de base.



TECHPOWERUP