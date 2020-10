AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.10.1 Bêta.



AMD a publié la dernière version des pilotes de la Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. La version 20.10.1 beta est accompagnée d'une optimisation pour les jeux suivants :





"DOOM Eternal : The Ancient Gods, Part One"





"Watch_Dogs : Legion"





"DiRT 5 early access"





"World of Warcraft : Shadowlands Pre-Patch"



Parmi les bugs corrigés avec cette version figurent des problèmes d'instabilité audio pour les récepteurs AV tirant l'audio numérique des ports HDMI sur les cartes graphiques de la série Radeon RX 5000 ; le bureau de Windows subissant des clignotements dans les configurations multi-écrans avec un des écrans exécutant un jeu Vulkan API en plein écran ; le téléchargement ou la diffusion en continu sur YouTube à l'aide de Radeon Software ne fonctionne pas correctement ; "Genshin Impact" ne s'affiche pas correctement dans l'onglet "Jeux" de Radeon Software ; certains économiseurs d'écran Windows hérités provoquent un plantage sur les cartes graphiques de la série RX 5000 ; et une corruption graphique est constatée sur les configurations multi-écrans à taux de rafraîchissement élevé.



Les changements apportés sont les suivants :



Support pour



- Doom Eternal : Les anciens dieux,

- Chiens de garde : Légion,

- DiRT 5 Accès rapide,

- World of Warcraft : Pré-Patch Shadowlands.



Problèmes corrigés



- L'audio peut être instable lorsqu'il est connecté par un récepteur audio-vidéo via HDMI sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- Le bureau peut subir des fluctuations de fréquence d'images lorsqu'on sort d'un jeu Vulkan API avec Radeon FreeSync activé sur deux ou plusieurs configurations de système d'affichage.

- Le téléchargement ou la diffusion en continu de contenu sur YouTube peut être indisponible ou ne pas fonctionner correctement.

- Genshin Impact n'est pas détecté ni répertorié dans l'onglet des jeux de Radeon Software.

- Certains économiseurs d'écran Windows spécifiques tels que les "Bulles" peuvent provoquer un plantage de l'application lorsqu'ils sont appliqués sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- La corruption graphique peut se produire sur le bureau ou au repos lorsque deux ou plusieurs écrans à taux de rafraîchissement élevé sont connectés et que Radeon FreeSync est activé sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- La mise à niveau vers les versions de Radeon Software Adrenalin 2020 Edition à partir des versions de Radeon Software 2019 Edition via les paramètres de Radeon peut parfois échouer avec un message d'erreur.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



