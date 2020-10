AMD Ryzen 5000 : Pris en photo !







Voici la première photo montrant les processeurs de bureau "Zen 3" de la série Ryzen 5000 d'AMD en chair et en os. La première vague de la série Ryzen 5000 pour le commerce de détail comprend le Ryzen 5 5600X, le Ryzen 7 5800X, le Ryzen 9 5900X et le 5950X. Les quatre puces sont présentées sur un plateau.



Les quatre puces sont compatibles avec les cartes mères Socket AM4 existantes basées sur la carte mère du chipset AMD série 500 avec une mise à jour du BIOS ; et avec la série 400 utilisant un BIOS bêta spécial qui sortira en janvier 2021. Les quatre devraient être disponibles à la vente au détail d'ici le 5 Novembre 2020, avec le 6-core/12-thread 5600X au prix de 300 Dollars, le 8-core/16-thread 5800X à 450 Dollars, le 12-core/24-thread 5900X à 550 Dollars, et le vaisseau amiral 16-core/32-thread 5950X à 800 Dollars.



