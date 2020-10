Basemark un concurrent ou alternative à 3DMark

L'affrontement concernant le ray tracing entre les RTX 30xx de Nvidia et les Amd Radeon RX 60xx est imminent.



Le ray tracing, cette technologie qui calcule en temps réel les rayons lumineux et les reflets, a de beaux jours devant lui concernant les cartes graphiques et les jeux vidéos sur PC.



Le Turing est déja fonctionne depuis les cartes de Nvidia RTX 20xx, Amd proposera prochainement cette technologie sur ses prochaines RX 60xx et sous une architecture GPU RDNA 2.



Voila un petit concurrent ou une alternative à 3DMark concernant les benchs de cartes graphiques, bench sous le nom et programme Basemark.



Le logiciel propose 3 tests différents : Relic of Life, Secret Path, Expedition. qui mesure les performances en ray tracing de votre carte graphique.



Si vous souhaitez tester ce logiciel de benchs vous pourrez le trouver sur le site du développeur.



Télécharger le logiciel CLIQUEZ ICI