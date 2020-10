Circle of Sumo: Online Rumble! est un jeu vidéo concernant le sport le Sumo, sous la forme d'une simulation de combats.



Le jeu est jouable en PvP, Joueur contre Joueur en ligne sur internet avec des parties de combats de Sumo jouable jusqu'a 4 joueurs. Circle of Sumo: Online Rumble! reste un jeu bien distrayant et amusant.



Le jeu est disponible à petit prix à moins de 5 € sur la plateforme Steam.



Consulter le jeu sur Steam CLIQUEZ ICI