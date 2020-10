Les sorties Netflix de la semaine #28.



Mon prochain invité n’est plus à présenter – Saison 3



Résumé : David Letterman, présentateur culte, s’entoure dans ce talk-show de personnalités internationales majeures pour des interviews fouillées et d’étonnantes excursions.



Un trailer :



Toi, moi et elle – Saison 5



Résumé : Un couple décide d’engager une escort girl pour pimenter leur vie sexuelle, mais les choses prennent un tournant inattendu quand les sentiments s’en mêlent.



Un trailer :



Move



Résumé : Grâce à cette série documentaire, découvrez les talentueux danseurs et chorégraphes qui réinventent l’art du mouvement à travers le monde.



Un trailer :



Barbares



Résumé : Les hésitations d’un officier romain déchiré entre l’empire puissant qui l’a éduqué et sa tribu d’origine vont provoquer un conflit qui entrera dans l’Histoire.



Un trailer :



Le jeu de la Dame



Résumé : Dans les années 1950, une jeune orpheline qui révèle un talent étonnant pour les échecs s’envole vers une gloire improbable tout en se battant contre ses addictions.



Un trailer :



Voyage vers la lune



Résumé : Animée par le souvenir de sa mère, l’ingénieuse Fei Fei construit une fusée à destination de la Lune pour prouver l’existence d’une déesse légendaire qui y habiterait.



Un trailer :



