THE GURU3D nous propose le test du : Corsair HS60 Haptic.



Corsair a une offre étendue qui consiste en une variété de composants et de périphériques pour PC. Les casques sont également couverts, en commençant par la gamme HS, plus économique, jusqu'à la série Void, très haut de gamme. Dans cette revue, nous examinons le tout nouveau Corsair HS60 Haptic. Il a été annoncé le 15 octobre et il s'agit d'une nouvelle révision du modèle HS60, que nous avons déjà examiné ici (à la fois la version régulière et la version Pro). Raffaele a fait la première révision, et la seconde par Hilbert, donc la troisième fois est la bonne - et c'est moi, haha. Il n'y a pas de surprise quand on regarde ce nouveau modèle. Il n'est que légèrement différent en raison de son design camouflage. Ce n'est pas un casque sans fil, il faut donc brancher le câble USB.







À l'intérieur du HS60 Haptic, les haut-parleurs au néodyme de 50 mm réglés sur mesure sont légers et durables. Les oreillettes en mousse à mémoire de forme devraient rendre le produit plus confortable à utiliser. Le micro est unidirectionnel et dispose d'une fonction de suppression des bruits. La gamme de fréquences est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz.



Le casque HS60 HAPTIC combine les performances, la qualité et les caractéristiques que les joueurs exigent. Si vous utilisez le HS60 sur un PC, le logiciel iCUE exclusif de CORSAIR fournit un contrôle supplémentaire de l'égalisation audio, des préréglages du champ sonore et un réglage du son latéral. Le système surround Windows Sonic devrait également élargir l'expérience car il permet un son à 360°.



Il existe également des commandes de volume et de retour haptique sur l'oreille pour ajuster ces réglages à vos besoins. Le principal argument de vente est probablement la technologie Taction, qui est censée produire des basses haptiques profondes (comme le nom du produit l'indique).



Le HS60 HAPTIC est jusqu'à dix fois plus puissant que les autres casques haptiques grâce à la technologie Taction, et il reproduit tous les sons de basse que les concepteurs du jeu voulaient que vous perceviez, avec l'intensité qu'ils voulaient que vous perceviez.



Les transporteurs Taction utilisent un chemin neural différent - et plus rapide - vers votre cerveau. Le résultat ? Selon Corsair, cela apporte une amélioration de 20% du temps de réponse. Ce casque est proposé au prix de 129.99 euros et devrait être confortable à porter et offrir une expérience audio agréable. Le produit est garanti 2 ans.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D