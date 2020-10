AMD met à jour les pilotes de son chipset, y compris le plan de puissance actualisé pour les processeurs Ryzen.



Dans l'attente du lancement de la série AMD Ryzen 5000 de processeurs basés sur l'architecture Zen 3, AMD vient de publier les pilotes actualisés de ses chipsets. Couvrant une large sélection de puces B350, A320, X370, X399, B450, X470, X570, B550 et TRX40, les pilotes de puces mis à jour comprennent des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités.



Il existe désormais un plan d'alimentation mis à jour pour les processeurs AMD Ryzen qui se coordonnent avec les chipsets, ce qui signifie que les ingénieurs d'AMD ont développé un nouveau plan pour le système d'exploitation Windows 10 qui offre les meilleures performances et la meilleure consommation d'énergie. Vous pouvez consulter la liste des correctifs ci-dessous et vous rendre sur le lien de téléchargement pour installer les nouveaux pilotes.







Problèmes corrigés



- L'installateur peut ne pas se lancer s'il est exécuté à partir d'un nom de dossier avec un caractère non latin.

- L'installateur ne peut pas passer à une version antérieure.

- L'installateur peut ne pas s'installer sur Windows 10 avec le pack de langue russe installé.

- Le programme d'installation peut ne pas réussir à se désinstaller des applications et des fonctionnalités si le paquet de langue chinois de Singapour est installé.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP