La gamme de produits mobiles Ryzen 5000 d'AMD, qui a fait l'objet d'une fuite, montre une amélioration significative de ses performances.



AMD a tenté de remédier à la situation en matière de dénomination des processeurs mobiles avec le lancement des processeurs de bureau Ryzen 5000. En sautant le Ryzen 4000 sur les ordinateurs de bureau, AMD a regroupé ses générations de processeurs mobiles et de bureau sous un seul et même nom. Cependant, il semble que cette simplification du schéma de dénomination n'ait pas été aussi efficace que prévu, avec des fuites de spécifications pour la prochaine série de Ryzen 5000 pour mobiles, qui présentent un mélange de processeurs Zen 2 et Zen 3. Les processeurs qui ont fait l'objet de fuites sont les AMD Ryzen 3 5300U (Zen 2), Ryzen 3 5400U (Zen 3), Ryzen 5 5500U (Zen 2), Ryzen 5 5600U (Zen 3), Ryzen 7 5700U (Zen 2) et Ryzen 7 5800U (Zen 3).















Ces nouveaux processeurs conserveront le nombre de noyaux de leurs prédécesseurs Ryzen 4000 tout en gagnant un modeste coup de pouce à la base et en augmentant les vitesses. Ces améliorations de la vitesse d'horloge s'accompagneront de l'augmentation de 19 % de la CPI sur les processeurs Zen 3. Les processeurs bénéficieront également de l'augmentation du nombre de cœurs iGPU Vega et de l'augmentation de la vitesse d'horloge des iGPU.



Cette combinaison devrait offrir des performances nettement améliorées par rapport aux processeurs mobiles Ryzen 4000 de la génération précédente, qui offraient déjà de bonnes performances par rapport aux offres d'Intel. AMD devrait annoncer officiellement ces processeurs lors d'un événement en janvier, avec des prix légèrement supérieurs à ceux des générations précédentes.



Spécifications complètes (Rumeurs) :



AMD Ryzen 3 5300U



- Zen 2 Lucienne,

- 4 cores/8 threads,

- 2.6 GHz base (100 MHz decrease),

- 3.85 GHz boost (150 MHz increase),

- 6 CU @ 1.5 GHz (+1 CU, 100 MHz increase),

- 4 MB L3 cache,

- 10-25 W cTDP.



AMD Ryzen 3 5400U



- Zen 3 Cezanne,

- 4 cores/8 threads,

- 2.6 GHz base,

- 4.0 GHz boost,

- 6 CU @ 1.6 GHz,

- 8 MB L3 cache,

- 10-25 W cTDP.



AMD Ryzen 5 5500U



- Zen 2 Lucienne,

- 6 cores/12 threads,

- 2.1 GHz base (200 MHz increase),

- 4.0 GHz boost,

- 7 CU @ 1.8 GHz (+1 CU, 300 MHz increase),

- 8 MB L3 cache,

- 10-25 W cTDP.



AMD Ryzen 5 5600U



- Zen 3 Cezanne,

- 6 cores/12 threads,

- 2.3 GHz base (200 MHz increase),

- 4.2 GHz boost (200 MHz increase),

- 7 CU @ 1.8 GHz (+1 CU, 300 MHz increase),

- 12 MB L3 cache (4 MB increase),

- 10-25 W cTDP.



AMD Ryzen 7 5700U



- Zen 2 Lucienne,

- 8 cores/16 threads,

- 1.8 GHz base (200 MHz increase),

- 4.3 GHz boost (200 MHz increase),

- 8 CU @ 1.9 GHz (+1 CU, 300 MHz increase),

- 8 MB L3 cache,

- 10-25 W cTDP.



AMD Ryzen 7 5800U



- Zen 3 Cezanne,

- 8 cores/16 threads,

- 2.0 GHz base (200 MHz increase),

- 4.4 GHz boost (200 MHz increase),

- 8 CU @ 2.0 GHz (250 MHz increase),

- 16 MB L3 cache (8 MB increase),

- 10-25 W cTDP.



TWITTER (ExecuFix)