PLEXTOR nous propose la série : M8V Plus.



Plextor a dévoilé à la fin de la semaine dernière la gamme M8V Plus de SSD SATA grand public dans les formats 2,5 pouces et M.2-2280. Le M8V Plus est une mise à jour progressive de la série originale M8V à partir de 2018. La nouveauté est la mise en œuvre d'un flash TLC NAND 96 couches de KIOXIA en remplacement des puces 64 couches de Toshiba. La série M8V Plus est disponible en 256 Go, 512 Go et 1 To, tandis que la M8V originale était disponible en 128-512 Go.











Le contrôleur Silicon Motion SM2258 sous le capot du M8V Plus, a été mis à jour dans sa dernière révision et prend en charge la technologie de compression Plex, une innovation de Plextor. Cette fonction utilise le temps d'inactivité du contrôleur pour compresser les fichiers qui n'ont pas été consultés depuis plus de 30 jours. La fonction Plex Turbo, qui est essentiellement un cache SLC de taille variable, a également été améliorée pour être plus grande.



Les performances sur papier n'ont pas changé, la société revendiquant jusqu'à 560 Mo/s en lecture séquentielle, jusqu'à 520 Mo/s en écriture séquentielle, jusqu'à 90 000 IOPS 4K en accès aléatoire pour les variantes de 256 Go et 512 Go, et jusqu'à 88 000 IOPS en accès aléatoire pour la variante de 1 To. La société évalue l'endurance en écriture pour la variante 256 Go à 140 TBW, la variante 512 Go à 280 TBW, et 560 TBW pour la variante 1 TB. Les trois variantes sont assorties de garanties de trois ans.



La société n'a pas révélé les tarifs.



TECHPOWERUP