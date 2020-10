Cooler Master présente le refroidisseur Hyper 212 EVO V2.







Cooler Master présente le nouveau refroidisseur de CPU Hyper 212 EVO V2, une version redessinée du refroidisseur primé Hyper 212 EVO, avec une inclinaison asymétrique pour garantir le dégagement du slot mémoire. Le refroidisseur Hyper 212 EVO V2 de Cooler Master présente également des supports de montage révisés qui offrent une installation plus facile par rapport au modèle précédent. L'Hyper 212 EVO V2 est livré avec le nouveau ventilateur de refroidissement Sickleflow 120 qui offre des performances de refroidissement et acoustiques améliorées.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques principales :



- Autorisation 100% RAM : La conception asymétrique du caloduc garantit la compatibilité de la RAM et l'espace de dégagement.

- Conception des X-Vents : Positionnée à un angle de 45 degrés et entourant le caloduc, chaque ailette est dotée d'évents en forme de X qui créent des zones de haute et basse pression d'air, ce qui donne lieu à plusieurs tourbillons contrôlés qui améliorent la circulation de l'air.

- Technologie de contact direct : 4 caloducs avec technologie de contact direct créent une surface de contact lisse pour maximiser la dissipation de la chaleur.

- Ventilateur Sickleflow 120 : nouvelle conception optimisée des pales avec une courbe actualisée qui offre le meilleur équilibre entre le flux d'air et la pression statique pour évacuer la chaleur tout en restant extrêmement silencieux.

- Fonctionnement silencieux : De faibles vibrations et un ventilateur silencieux permettent d'atteindre des niveaux presque inaudibles. Plus de 10 % de réduction du niveau sonore du ventilateur par rapport au modèle précédent.

- Installation facile : Le système de montage sans outil assure une installation sans problème. Les supports de fixation universels sont compatibles avec les derniers processeurs Intel et AMD socket.



Comparaison de l'installation de l'Hyper 212 EVO et de l'Hyper 212 EVO V2 : Cliquez ICI.



Le refroidisseur de CPU Cooler Master Hyper 212 EVO V2 est désormais disponible chez Newegg au prix de 39.99 Dollars, et sera expédié le 21 Octobre 2020 prochain.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



VORTEZ