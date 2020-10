Le moniteur de jeu KVM GIGABYTE M27Q est maintenant disponible.



GIGABYTE annonce la disponibilité du GIGABYTE M27Q KVM Gaming Monitor. GIGABYTE est un nouveau venu dans le monde des moniteurs de jeux, en lançant deux moniteurs de jeux courbes et deux moniteurs de jeux tactiques, qui sont considérés comme des moniteurs de jeux orientés FPS. Aujourd'hui, GIGABYTE est fier d'annoncer la disponibilité du premier moniteur de jeu KVM au monde - le GIGABYTE M27Q.







La fonction KVM du GIGABYTE M27Q vous permet de contrôler plusieurs appareils via un ensemble de clavier, vidéo et souris en utilisant le bouton KVM. Ainsi, les utilisateurs peuvent changer de dispositif connecté au moniteur de jeu de manière plus rapide et plus facile. Le moniteur de jeu KVM GIGABYTE M27Q est équipé d'un écran IPS SS de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 170 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms pour des jeux fluides avec AMD FreeSync Premium.



Un petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici les principales caractéristiques :



- 27" 2560 x 1440 SS IPS Display,

- Taux de rafraîchissement de 170 Hz, temps de réponse de 0,5 ms (MPRT),

- Un jeu fluide avec AMD FreeSync Premium,

- Écran VESA de qualité studio HDR400 et 92% de la gamme de couleurs DCI-P3 (140% sRGB),

- Contrôler plusieurs appareils avec le KVM,

- GIGABYTE Classic Tactical Features avec OSD Sidekick,

- Mise à jour automatique de GIGABYTE,

- Conception ergonomique avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur,

- Faible luminosité et absence de scintillement,

- Compatible avec les supports muraux VESA 100x100mm,

- 1x port d'affichage 1.2, 2x HDMI 2.0,

- 2x USB 3.0, 1x USB Type-C.



Il est maintenant disponible au Canada et aux USA.



Le prix est de : 359.99 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



VORTEZ