Le Alpenföhn Gletscherwasser 360 AIO cooler, ARGB - black.



Ce watercooling AIO premium tout-en-un d'Alpenföhn a été développée en coopération avec l'expert en overclocking der8auer, elle convient aux systèmes overclockés et fonctionne de manière silencieuse. La variante 360 est compatible avec la majorité des prises AMD et Intel et offre des éléments d'éclairage RGB adressables dans la fontaine et les ventilateurs. La conception spéciale de la pompe et les ventilateurs Wing Boost 3 ARGB de 120 mm offrent des performances sans compromis avec un fonctionnement quasi-silencieux.



















Les caractéristiques de l'Alpenföhn Gletscherwasser 360 en un coup d'œil :



- Refroidisseur AIO d'Alpenföhn, fabriqué en collaboration avec Roman "der8auer" Hartung,

- Un radiateur en aluminium de 360 mm d'épaisseur, mais de 27 mm seulement,

- Three Wing Boost 3 ventilateurs ARGB 120 mm PWM,

- Refroidisseur de CPU haute performance avec fond en cuivre et micro-canaux,

- Eclairage ARGB intégré dans le refroidisseur et les ventilateurs + télécommande,

- Pompe à deux chambres et à vitesse variable,

- Liés à la pâte thermique Grizzly Hydronaut,

- Refroidisseur avec plaques de logo rotatives et interchangeables.



Alpenföhn Gletscherwasser 360 : convient aux systèmes silencieux et d'overclocking



La Gletscherwasser 360 d'Alpenföhn a été optimisée pour un fonctionnement performant et silencieux. Un radiateur en aluminium de 27 millimètres d'épaisseur, la conception bien pensée du groupe de pompage et trois ventilateurs Wing Boost 3 ARGB de 120 mm en sont la garantie.



La conception à deux chambres du groupe de pompage réduit le bruit et augmente en outre les performances et la durée de vie. Une plaque de base en cuivre comporte une grande surface de micro-canaux pour un transfert rapide de la chaleur au liquide de refroidissement. La pompe du refroidisseur fonctionne entre 1200 et 2550 tr/min, ce qui permet un fonctionnement silencieux et un overclocking. Il atteint un niveau sonore maximal de seulement 17,8 dB(A).



Associé aux ventilateurs Wing Boost 3 ARGB de 120 mm commandés par PWM, il garantit un fonctionnement silencieux à une capacité de refroidissement maximale. Les ventilateurs fonctionnent dans une plage de vitesse de 500 à 1600 tr/min et transportent jusqu'à 54,25 cfm d'air à une pression statique maximale de 2,19 mmH20.



Un design accrocheur : ARGB et logos ajustables



En plus de ses performances, le Gletscherwasser 360 marque également des points pour son apparence élégante. Tous les composants sont entièrement noirs, ce qui met en valeur l'éclairage RGB à adressage numérique des ventilateurs et du boîtier de la pompe. L'éclairage est relié à la carte mère par un connecteur RVB à 3 broches (5V) et peut être synchronisé avec d'autres éléments par logiciel. L'éclairage peut également être contrôlé à l'aide de la télécommande incluse.



Un autre point fort visuel est la plaque logo rotative de la glacière. Son alignement peut être réglé par incréments de 90° par rapport à l'orientation de montage de la fontaine. En outre, plusieurs plaques de logo préfabriquées, dont une transparente pour les dessins réalisés par l'utilisateur, sont regroupées. Cette dernière est idéale pour vos propres logos, noms de joueurs, motifs de clan et bien plus encore. La pâte thermique Thermal Grizzly Hydronaut, qui offre une excellente conductivité thermique, est également incluse.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



Le prix est de : 179.90 euros.



Pour plus d'informations vous pouvez allez sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



