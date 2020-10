AMD Navi 21 XT apparemment confirmé pour fonctionner à ~2,3, 2,4 GHz d'horloge, 250 W+.



Les cartes à base de RDNA2 d'AMD ne sont pas loin, et le lancement complet des cartes secrètes de la société est prévu pour le 28 octobre. Les rumeurs d'un réveil en fanfare sur la nouvelle architecture d'AMD - qui n'étaient jusqu'à présent que des rumeurs non fondées - semblent se confirmer, Patrick Schur ayant posté sur Twitter quelques spécifications pour la prochaine Navi 21 XT basée sur le RNDA2. Le Navi 21 XT fait partie de la grande puce du Navi, mais n'est probablement pas la plus performante d'AMD - la société travaillerait sur une solution Navi 21 XTX, qui devrait être exclusive à leurs conceptions de référence, avec des horloges plus élevées et peut-être plus d'unités centrales.











Les spécifications publiées par Patrick sont pour le moins prometteuses. Le fait que le Big Navi d'AMD puisse atteindre des horloges dépassant 2,4 GHz avec un TGP de 250 W+ (cité à environ 255 W) est certainement une bonne nouvelle. Les vitesses de 2,4 GHz (horloge de jeu) sont associées aux cartes AIB ; les conceptions de référence propres à AMD devraient fonctionner à une fréquence plus conservatrice de 2,3 GHz.



Un pool de mémoire de 16 GB GDDR6 a également été confirmé. L'offensive d'AMD sur la gamme de la série 30 de NVIDIA devrait se traduire par trois modèles sculptés dans la puce Navi 21 - le XTX, XT, plus performant et exclusif à AMD, et le Navi 21 XL, moins performant.



Tous ces modèles devraient être livrés avec le même bus 256 bits et 16 Go de mémoire GDDR6, tout en profitant du cache Infinity d'AMD (selon la rumeur, pour l'instant) pour compenser les vitesses de mémoire et le bus plus faibles. Accrochez-vous bien, le train à grande vitesse avance à toute allure et s'arrêtera heureusement en douceur le 28 Octobre 2020.



VIDEOCARDZ