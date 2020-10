Biostar annonce la carte mère B250MHC.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et d'appareils de stockage, annonce aujourd'hui la nouvelle carte mère B250MHC. Conçue sur la base de l'architecture monopuce B250 d'Intel, la nouvelle carte mère B250MHC de BIOSTAR est conçue pour donner un nouveau souffle aux anciens processeurs de 6e et 7e génération d'Intel.



Hautement adaptée aux systèmes orientés métier, la carte mère B250MHC est dotée de la dernière technologie du marché, avec la fiabilité et les performances durables promises par BIOSTAR. Capable de prendre en charge jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 sur 2 emplacements DIMM, la B250MHC comporte également des caractéristiques comme la norme PCIe 3.0 qui permet d'améliorer les canaux avec un signal et une intégrité des données améliorés à un débit de 8 GT/s, ainsi que la norme USB 3.2 Gen 1 qui offre des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps pour une sauvegarde et une restauration rapides des données sur des périphériques de transfert de données USB.







Conçue pour fonctionner avec les processeurs Core i3, i5, i7, Pentium et Celeron de l'architecture à puce B250 d'Intel, la carte mère B250MHC est dotée d'une alimentation quadriphasée qui permet de gérer la distribution de l'énergie sur tout le matériel installé avec la carte mère, pour des performances optimales.



En ce qui concerne les entrées/sorties arrière, la nouvelle B250MHC a tout pour devenir une carte mère idéale pour une utilisation professionnelle ou occasionnelle, avec de multiples options de connectivité comme un port pour clavier PS/2 et un port pour souris PS/2 pour les utilisateurs qui cherchent à connecter leur ancien clavier ou souris au système, une capacité de sortie double écran avec un port VGA et un port HDMI qui exprime un contenu lumineux et très détaillé pour que les utilisateurs puissent profiter d'images et de vidéos réalistes tout en s'amusant et en consommant du contenu occasionnel.



De plus, la carte mère B250MHC est équipée d'un seul port GbE LAN alimenté par le chipset RTL8111H de Realtek ainsi que de 4 ports USB 3.2 (Gen1), 2 ports USB 2.0 et 3 connecteurs audio contrôlés par la technologie ALC887 capable de gérer 7.1 canaux d'audio haute définition.



La nouvelle carte mère B250MHC de BIOSTAR est en fin de compte un excellent choix pour une utilisation professionnelle et occasionnelle, qu'il s'agisse d'un système intégré pour un PC de gestion de données client ou d'un système de café Internet pour la navigation Web occasionnelle et la consommation multimédia.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'information, Cliquez ICI.



