Sortie de la version 1.1 du ClockTuner pour Ryzen.



Yuri "1usmus" Bubliy a publié la dernière version de ClockTuner for Ryzen (CTR), un utilitaire permettant de perfectionner l'overclocking d'un PC alimenté par AMD Ryzen. CTR vous permet de mettre en œuvre facilement les paramètres d'horloge, de tension, de synchronisation et de mémoire les plus optimaux pour votre bureau, et d'obtenir des niveaux de performances jusqu'alors inconcevables, les utilisateurs constatant des gains de performances à deux chiffres en pourcentage, et ce pratiquement gratuitement.







La version 1.1 introduit une poignée de nouvelles fonctionnalités. Pour commencer, l'interface utilisateur de l'application est dotée d'une page séparée de gestion des profils, à laquelle on peut accéder en cliquant sur le bouton "gestion des profils". Il est désormais plus facile de réinitialiser les paramètres.















Les info-bulles de l'application ont été améliorées. CTR 1.1 introduit également des vérifications internes supplémentaires pour s'assurer qu'une augmentation de fréquence ne se heurte pas à une chute de tension. Des améliorations ont été apportées au moteur de l'application afin de garantir que les commandes correctes sont envoyées aux registres, ainsi qu'à la fonction "vérifier la stabilité".



Le journal des changements est le suivant :



- Les boutons de gestion du profil ont été déplacés vers une page séparée, à laquelle on peut accéder en appuyant sur le bouton "GESTION DU PROFIL". L'utilisateur dispose maintenant de 2 profils de fente dans lesquels il peut enregistrer les résultats de l'expérience en cours ou apporter des corrections manuelles.

- Un bouton a été ajouté pour réinitialiser les paramètres et des infobulles ont été ajoutées. Le journal a été légèrement transformé et des informations supplémentaires peuvent y être affichées, ce qui permettra à l'utilisateur de résoudre les problèmes par lui-même sans avoir recours aux discussions du forum. Comme aide supplémentaire, un bouton-lien vers le guide vidéo anglais a été ajouté à CTR 1.1 (le guide vidéo russe sera bientôt ajouté). Il est situé dans l'onglet "A PROPOS & AIDE".

- Dans le "Mode paramètres", l'utilisateur peut inclure des paramètres supplémentaires, qui ne seront utiles qu'aux utilisateurs avancés. C'est-à-dire que nous avons le concept de CTR en 2 clics (DIAGNOSTIC - START).

- CTR 1.1 a un nouveau moteur avec quelques règles supplémentaires. Maintenant, avant de passer à une fréquence plus élevée, CTR vérifie la fréquence du courant avec une tension réduite par rapport à celle de référence. Dans la plupart des cas, cela permet d'éviter les BSOD pendant le pas de fréquence ou le Vdroop élevé. Cela permet également d'éviter que le système ne fasse un faux pas vers une fréquence plus élevée si le CCX est au bord de l'instabilité.

- Un autre avantage important du nouveau moteur CTR 1.1 est la nouvelle méthode sécurisée de contrôle de la fréquence et de la tension du processeur. Cela protégera les systèmes utilisateurs contre l'envoi de commandes incorrectes aux registres.

- Le niveau de charge des tests de stress a été corrigé pour tous les processeurs et tous les modes. Il utilise maintenant une valeur plus fidèle de FFT, qui peut protéger le système contre les BSOD.

- Les exigences relatives au niveau d'étalonnage de la ligne de charge ont été révisées et grâce aux nouvelles règles CTR, vous pouvez utiliser LLC en mode Auto (dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin d'utiliser LLC en mode 3). Cela signifie également que les cartes mères ASRock et Gigabyte sont entièrement prises en charge.

- "Enhance accuracy" est un système d'écrasement par pas de fréquence supplémentaire utilisant la tension. En fonction de la valeur de la tension de référence, le CTR sélectionne le nombre optimal de pas supplémentaires. Oui, le processus de "réglage" devient plus long, mais les résultats sont plus précis.

- Le mode diagnostic a reçu un certain nombre d'améliorations. Le temps de pas a été augmenté et la charge de stress a été corrigée en utilisant la FFT. Cela a permis de réduire considérablement la probabilité de BSOD. L'évaluation du système de refroidissement permet d'offrir automatiquement à l'utilisateur le mode optimal. Il peut s'agir d'un mode de sous-voltage ou d'un mode d'overclocking avec le niveau PPT actuel sauvegardé. Autrement dit, si vous utilisez un refroidisseur BOX, un mode sous-volt vous sera automatiquement proposé, ce qui a la possibilité de réduire la température du processeur dans la charge jusqu'à 15 degrés (et de réduire le niveau de bruit).

- Le système de pénalités pour la création du profil final a été repensé. Désormais, la pénalité dépendra de la température maximale du processeur pendant les diagnostics ainsi que du niveau de Vdroop actuel. Cela permet au profil d'avoir une réserve de stabilité supplémentaire.

- "Autoshare stats" vous permet d'envoyer au serveur le résultat d'un réglage réussi du système. Le rapport contient toutes les informations disponibles sur l'onglet "BENCHMARK". Après avoir envoyé le résultat à l'utilisateur, la fenêtre contenant les résultats enregistrés sur le serveur s'ouvre automatiquement. L'accès aux résultats est ouvert à tous.

- "VÉRIFIER LA STABILITÉ" est l'occasion de vérifier la stabilité du système. Le temps de base est de 10 minutes si l'option "Améliorer la précision" est activée - 20 minutes. Si une erreur est détectée - le test de stress sera immédiatement arrêté. Vous n'aurez peut-être pas peur de laisser le CTR sans surveillance.

- Les valeurs EDC, TDC, PPT et la température maximale sont corrigées. Désormais, le système de protection de la CTR ne réagira plus aussi fortement aux expériences de l'utilisateur.

- Note. Les valeurs EDC, PMH, PPT et de température maximale ne s'appliquent pas aux réglages du PBO ou de la télémétrie, n'affectent pas le système de protection de l'unité centrale et n'affectent pas les performances du système.

- La dernière innovation importante est la possibilité d'utiliser le CTR sans SMT.

- Et, bien sûr, de nombreux bugs ont été corrigés. La prise en charge des processeurs Ryzen 3 3100, Ryzen 5 3500 et Ryzen 5 3500X a été améliorée.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP