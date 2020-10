VICARIOUS VISIONS nous propose un nouveau jeu PC : Tony Hawk's Pro Skater 1+2.







Editeur(s)/Développeur(s) : Activision Publishing, Inc/Vicarious Visions.



Sortie France : 04 Septembre 2020.



Genre(s) : Sport.



Thème(s) : Skate.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.



Mode(s) : Multi sur le même écran/Multi en ligne.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français.















Résumé : Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est une refonte de Tony Hawk's Pro Skater et Tony Hawk's Pro Skater 2. Le jeu propose un retour aux sources avec des niveaux et univers bien connus. Les graphismes ont été remis au goût du jour et le gameplay amélioré.



Un trailer du jeu (Version PS4) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO