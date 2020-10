TECHPOWERUP nous propose le test des : HyperX Fury DDR4-3600 MHz CL18 2x16 Go.



Avec la chute des prix des mémoires, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à jour de mémoire. Les sorties de matériel de l'automne battent leur plein, il y a la concurrence d'Intel et d'AMD, et la marque Red a complètement résolu les problèmes de mémoire des générations passées. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Avec 3200 MHz pris en charge en natif sur la nouvelle plateforme Ryzen, les options pour les passionnés n'ont jamais été aussi ouvertes.







Kingston est un nom familier lorsqu'il s'agit de mémoire et de stockage flash. La marque de jeux "HyperX" de la société s'est également fait un nom avec des périphériques à grand succès, des casques aux souris et, bien sûr, des kits de mémoire haute performance. L'HyperX Fury est conçu pour être un kit économique, disponible dans des vitesses de 2400-3733 MHz, des latences CL15-19, des capacités de module unique de 4-32 Go, et des capacités de kit de 16-128 Go.



Voici la fiche technique :







Le kit HyperX Fury que je dois tester aujourd'hui comprend 2 barrettes de 16 Go à une vitesse de 3600 MHz optimisée par Ryzen et des temps de latence de de 18-22-22-39.



