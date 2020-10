La gamme complète de puces AMD série 400 de MSI sera compatible avec le "Zen 3".



AMD a officiellement annoncé le 8 octobre dernier l'architecture Zen 3 des processeurs Ryzen série 5000. Les derniers processeurs Zen 3 ont des performances nettement améliorées par rapport aux précédents processeurs Ryzen série 3000 de 7 nm. Pour les prochains processeurs, MSI a publié la dernière version AGESA COMBO PI V2 1.1.0.0 pour toutes les cartes mères des séries X570 et B550 (Link) afin d'utiliser parfaitement les performances de la PCI-E 4.0.







En réponse aux demandes de mise à jour, AMD a également mentionné que la mise à jour du BIOS de certaines cartes mères de la série 400 pour supporter les processeurs Ryzen de la série 5000 sera prête en janvier 2021. Pour répondre à l'attente de nos utilisateurs, MSI annonce que toutes les cartes mères de la série 400, y compris les produits X470 et B450, MAX, ou non-MAX, fourniront plus tard des mises à jour du BIOS pouvant prendre en charge les processeurs Ryzen 5000. Toute l'évaluation est en cours sous l'égide de l'équipe de R&D. Un calendrier détaillé de mise à jour du BIOS sera annoncé après que le code du BIOS aura été fourni par AMD. Restez à l'écoute pour les dernières informations sur le site web de MSI.







En ce qui concerne les cartes mères de la série 300, y compris les puces X370, B350 et A320, les informations officielles actuelles d'AMD indiquent qu'elles ne sont pas prises en charge. Si AMD fait des mises à jour officielles plus tard, MSI fournira également les dernières informations en temps voulu.



TECHPOWERUP