Processeur AMD Ryzen 9 5950X 16 cœurs "Zen 3" Overclocké à 6 GHz et Geekbenched.



TUM_APISAK, passionné de PC thaïlandais, a découvert une base de données Geekbench 5 répertoriant un prochain processeur AMD Ryzen 9 5950X "Zen 3", obtenu sur MacOS. Ne vous inquiétez pas, Apple ne fabrique pas un iMac Pro équipé d'AMD comme son chant du cygne x86, car la liste indique une configuration Hackintosh utilisant le chargeur de démarrage Acidanthera.



L'échantillon d'ingénierie 5950X obtient 17448 points pour les applications multifilières et 2024 points pour les applications simples. Voici la meilleure partie : le processeur semble être overclocké à 6 GHz, comme le soulignent les fichiers gb5 des listes de référence, qui montrent la variation de fréquence du processeur entre 5931 MHz et 6023 MHz pendant le test.







harukaze5719 a compilé un joli graphique à barres qui compare le 5950X overclocké "Zen 3" à 6 GHz à un 3950X overclocké "Zen 2" à 5,88 GHz, et d'autres processeurs de sa catégorie, comme le Core i9-10900K.







Trouvez la liste de Geebench ICI.



VIDEOCARDZ