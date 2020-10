Phanteks offre à ses clients des câbles d'alimentation GPU 12 broches gratuits.



Phanteks a annoncé aujourd'hui la disponibilité du nouveau câble d'alimentation GPU 12 broches spécialement conçu pour connecter directement les nouvelles cartes RTX 30 Series Founders Edition à certaines alimentations des séries AMP et Revolt. Tous les clients qui ont acheté une alimentation Phanteks AMP ou Revolt éligible et une carte graphique RTX 30 Series Founders Edition compatible peuvent bénéficier d'un câble d'alimentation GPU 12 broches gratuit.







Le câble d'alimentation Phanteks 12 broches pour GPU a été développé avec Seasonic pour offrir une connexion plus propre et directe entre le GPU RTX 30 Series Founders Edition et une alimentation Phanteks. Le câble d'alimentation est fabriqué avec des terminaux 9 A de haute qualité et un fil de cuivre 16 AWG très résistant pour fournir une alimentation électrique très efficace et stable. Les câbles plats noirs mesurent 750 mm de long et se connectent directement à deux ports à 8 broches de l'alimentation électrique.







Pour demander le câble d'alimentation GPU 12 broches de Phanteks, vous pouvez contacter directement le service clientèle de Phanteks par e-mail.



- Amérique du Nord (USA/Canada) : support@phanteksusa.com,

- International : support@phanteks.com.



Combinaisons admissibles :



- RTX 3070 Founders Edition + Phanteks AMP 650/750 ou Revolt PRO 850/1000 ou Revolt X 1000/1200,

- RTX 3080 Founders Edition + Phanteks AMP 750 ou Revolt PRO 850/1000 ou Revolt X 1000/1200,

- RTX 3090 Founders Edition + Phanteks AMP 750 ou Revolt PRO 850/1000 ou Revolt X 1000/1200.



TECHPOWERUP