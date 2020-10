Tous les 15 jours l'Epic Games Store offre 2/3 jeux vidéo en version originale au sein de la plateforme de vente de jeux vidéo, pour les fans de survival-horror il reste 6 jours pour récupérer le jeu Amnesia : A Machine for Pigs dans sa version complète originale et en Français. Le jeu est développé par le studio The Chinese Room, les créateurs du jeu vidéo Dear Esther.



Amnesia et un jeu jouable en vue à la 1ière personne qui vous plonge dans les profondeurs de la cupidité, du pouvoir et de la folie.



Pour rappel vous pouvez au besoin créer gratuitement un compte personnel sur EGS, et vous pouvez sur le temps et ce gratuitement récupèrer les jeux vidéo gratuits au sein de la plateforme.



Consulter la plateforme EGS CLIQUEZ ICI