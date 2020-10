TECHPOWERUP nous propose le test de la : EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra.



EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra est la carte graphique haut de gamme refroidie à l'air de la société, basée sur le nouveau GPU GeForce RTX 3080 "Ampère", dont tout le monde veut un morceau. La FTW3 Ultra présentée dans cette revue est une version entièrement personnalisée de la RTX 3080 par EVGA, et s'adresse à ceux qui recherchent une carte RTX 3080 bien équilibrée, dotée de toutes les fonctions d'overclocking et du bling RGB caractéristiques des cartes graphiques personnalisées haut de gamme.



EVGA semble avoir écouté ce que le marché haut de gamme veut en termes d'esthétique, et a donné au FTW3 Ultra des quantités généreuses d'éclairage RGB et de style de produit. Nous voyons une disposition unique "V3" des ventilateurs sur cette carte graphique massive.



La GeForce RTX 3080 "Ampère" est poussée par NVIDIA comme sa dernière carte graphique phare, même en sachant que la RTX 3090, plus rapide, existe aussi. En effet, le RTX 3080 10 Go est destiné aux joueurs qui veulent jouer en 4K UHD avec le RTX raytracing activé, contrairement au RTX 3090, qui offre des avantages potentiels pour les créateurs grâce à sa mémoire massive de 24 Go.



La RTX 3080 permet de jouer au RTX AAA à 4K UHD à un prix qui correspond à celui des cartes graphiques de classe 1440p. La nouvelle architecture graphique Ampere de NVIDIA vous apporte la deuxième génération de la technologie RTX de traçage de rayons en temps réel de la société. NVIDIA a mis au point un moyen d'associer des graphismes tramés traditionnels à certains éléments de rayonnage en temps réel, tels que l'éclairage, les ombres, les réflexions, l'occlusion ambiante et l'illumination globale, afin de rendre la scène 3D hybride tramée+raytracée aussi réaliste que possible. Avec le RTX de deuxième génération, NVIDIA introduit le raytraced motion-blur, un effet si difficile à obtenir en temps réel qu'il nécessite du matériel à fonction fixe.







La deuxième génération de RTX est une combinaison du nouveau cœur CUDA "Ampère" qui peut traiter des opérations FP32+INT32 simultanées, des cœurs RT de deuxième génération qui disposent d'un matériel dédié avec des composants temporels pour accélérer le flou de mouvement suivi par rayons, outre un doublement des performances de suivi par rayons par rapport aux cœurs RT "Turing", et des nouveaux cœurs Tensor de troisième génération qui exploitent le phénomène de rareté dans les réseaux neuronaux à apprentissage profond pour accélérer les performances d'inférence de l'IA d'un ordre de grandeur par rapport à la génération précédente. NVIDIA exploite fortement l'IA dans sa pile graphique grand public, y compris un débruiteur basé sur l'IA pour RTX, et pour la fonction d'amélioration des performances DLSS.



NVIDIA a également plus que doublé la puissance SIMD du RTX 3080 par rapport à son prédécesseur, le RTX 2080, avec un nombre impressionnant de 8 704 cœurs CUDA, 68 cœurs RT, 272 cœurs tenseurs, 272 TMU et 96 ROP. Pour garantir un flux de données constant vers ces derniers, la société a cherché à augmenter considérablement la bande passante de la mémoire, en optant non seulement pour 10 Go de mémoire sur une interface mémoire de 320 bits, mais aussi en innovant avec une toute nouvelle norme de mémoire - la GDDR6X, qui atteint un débit de 19 Gbps, soit 760 Go/s de bande passante, ce qui est 70 % de plus que le RTX 2080. Le nouveau silicium "GA102" au cœur du RTX 3080 est construit sur un nouveau procédé de fabrication de silicium de 8 nm que Samsung a conçu spécialement pour NVIDIA. La carte tire également parti de la norme PCI-Express 4.0 x16, ce qui signifie qu'elle est prête pour les plateformes de bureau de nouvelle génération.



La GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra ne sera pas ce qu'elle est sans la nouvelle solution de refroidissement innovante iCX3 d'EVGA. Ce refroidisseur à triple fente s'appuie sur un grand dissipateur thermique à ailettes en aluminium à grande surface d'ailettes, et sur trois ventilateurs à paliers hydrodynamiques qui sont disposés de telle sorte que le ventilateur du milieu est légèrement décalé par rapport à l'alignement des deux autres ventilateurs. EVGA a également innové en pratiquant des découpes dans la carte de circuit imprimé à différents endroits, de sorte que l'air du refroidisseur puisse circuler à travers, comme dans la solution de refroidissement à double flux axial de la carte Founders Edition.



La FTW3 dispose également de trois entrées d'alimentation PCIe à 8 broches pour prendre en charge l'overclocking du RTX 3080, qui tire 320 W de la puissance typique de la carte, même à ses vitesses de référence. Ce ne sera pas une carte FTW3 sans un overclock d'usine, et EVGA a réglé la carte pour aller jusqu'à 1800 MHz GPU Boost en sortie d'usine, par rapport à 1710 MHz de référence. EVGA propose la RTX 3080 FTW3 Ultra à 810 dollars, soit une prime de 110 dollars par rapport à la carte Founders Edition. EVGA propose également la RTX 3080 FTW3 Gaming, à 790 dollars, qui est exactement la même carte, mais avec des horloges plus basses, prêtes à l'emploi.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP