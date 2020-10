Marvel Avengers et Wolfenstein Youngblood reçoivent les mises à jour DLSS de NVIDIA.



Aujourd'hui, le dernier patch pour Marvel Avengers :







Ajoute le support NVIDIA DLSS au jeu suivant :







Wolfenstein : Youngblood a publié une mise à jour qui permet le mode DLSS Ultra Performance pour les jeux 8K avec la GeForce RTX 3090.



Wolfenstein : La mise à jour Youngblood comprend également des optimisations supplémentaires qui tirent parti des capacités de calcul asynchrone améliorées de la série GeForce RTX 30. DLSS dans Marvel Avengers et Wolfenstein : Youngblood est activé avec la dernière mise à jour du jeu et le dernier pilote NVIDIA Game Ready.



Alimenté par les RTX Tensor Cores, le DLSS est un réseau neuronal d'apprentissage profond qui augmente la fréquence d'images et génère des images magnifiques et nettes pour vos jeux. Il vous donne la marge de performance nécessaire pour maximiser les paramètres de qualité et augmenter la résolution de sortie. Le nouveau mode DLSS Ultra Performance utilise un modèle de super résolution AI nouvellement formé, spécialement conçu pour 8K, qui offre une grande qualité d'image tout en ne rendant qu'un neuvième des pixels. Les jeux qui prennent déjà en charge le mode DLSS Ultra Performance pour 8K sont les suivants Contrôle, Death Stranding, Justice, Marvel Avengers, Minecraft avec RTX Beta pour Windows 10 et Wolfenstein : Youngblood.



Les jeux qui vont ajouter la prise en charge du DLSS Ultra Performance Mode comprennent : Boundary, Bright Memory : Infinite, Ready or Not, Scavengers, et Watch Dogs : Legion.



Call of Duty : Black Ops Cold War PC - La version bêta prend en charge NVIDIA Reflex







Call of Duty : la version bêta du PC des Black Ops de la guerre froide démarre cette semaine, le 15 octobre, pour un accès rapide et le 17 octobre pour tous les autres. Les joueurs de la bêta auront l'occasion de découvrir NVIDIA Reflex, une technologie qui réduit la latence du système pour une meilleure réactivité du PC.



Lorsque vous jouez en ligne, la réduction de la latence du système peut améliorer votre compétitivité, vous aidant à repérer les joueurs plus rapidement et à viser avec une précision accrue. Vous pouvez découvrir NVIDIA Reflex dès aujourd'hui dans Apex Legends, Fortnite, Call of Duty : Modern Warfare, Call of Duty : Warzone et Valorant. Parmi les jeux qui seront bientôt disponibles, citons Call of Duty : Black Ops Cold War, Destiny 2, Enlisted, Cuisine Royale, Kovaak 2.0 et Mordhau.



NVIDIA Reflex est activé avec la bêta de Call of Duty : Black Ops Cold War et le dernier pilote NVIDIA Game Ready.



THE GURU3D