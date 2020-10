CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Kolink Big Chungus UNIT Edition ARGB.



De retour en force, le Big Chungus UNIT Edition améliore divers aspects du boîtier d'origine, y compris la mise à niveau des 5 ventilateurs en versions ARGB PWM à double anneau ! De plus, le support est maintenant anodisé en noir et est livré pré-attaché. Le boîtier est idéal pour exposer votre matériel de tous les côtés, et le fait qu'il offre beaucoup d'espace ne nuit pas non plus. Les matériaux utilisés sont de première qualité : Les deux côtés, la façade et même le couvercle sont en verre trempé subtilement teinté. La base avec le panneau d'entrée/sortie est en aluminium. Le cadre est en acier de 1,0 mm d'épaisseur, peint par poudrage noir.















Les caractéristiques de l'édition UNIT de Kolink Big Chungus en un coup d'œil :



- Vitrine extravagante pour les cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Les deux parties latérales, le devant et le couvercle, sont en verre trempé teinté,

- Base en aluminium anodisé noir de haute qualité,

- Cinq ventilateurs PWM de 120 mm préinstallés avec des LED RGB adressables numériquement,

- Deux bandes ARGB pré-installées,

- Contrôleur PWM ARGB-LED avec télécommande infrarouge,

- Contrôle RGB alternatif via la carte mère en utilisant un connecteur 5VDG à 3 broches,

- Cartes graphiques jusqu'à 335 mm, refroidisseur de CPU jusqu'à 175 mm,

- Prend en charge les lecteurs 2 x 2,5"/3,5" + 2 x 2,5,

- Panneau E/S avec 1x USB 3.1 type C, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, entrée/sortie audio.



Big Chungus UNIT Edition : La meilleure façon de montrer le matériel



Grâce aux panneaux de verre trempé teinté des deux côtés, ainsi qu'au couvercle et à la façade, Big Chungus est l'endroit idéal pour du matériel de jeu puissant. Une carte mère jusqu'au facteur de forme E-ATX trouvera sa place dans ce cadre spacieux. Des cartes graphiques d'une longueur maximale de 335 millimètres peuvent être installées, avec des refroidisseurs de CPU d'une hauteur maximale de 175 millimètres. Grâce aux grandes découpes dans le cadre, le boîtier reste remarquablement léger malgré sa taille. Cela garantit également une alimentation en air optimale de l'extérieur.



Le boîtier angulaire repose légèrement incliné vers le haut sur une base distinctive, qui est également en aluminium anodisé noir. Le panneau E/S offre une excellente connectivité, avec un port USB 3.1 moderne de type C ainsi qu'un port USB 3.1 et un port USB 2.0. Grâce à cette variété de connexions, presque tous les périphériques USB peuvent être utilisés directement sur le boîtier, qu'il s'agisse d'un clavier et d'une souris, de supports de données USB externes ou même de smartphones, qui peuvent même y être chargés.



Un espace suffisant pour le refroidissement de l'air et de l'eau



Cinq ventilateurs PWM de 120 mm avec des LED RGB-LED à double anneau adressables numériquement sont déjà préinstallés. Quatre d'entre eux ornent la façade et peuvent être admirés via le verre trempé teinté. Un autre ventilateur PWM de 120 mm, également équipé de LED RGB adressables numériquement, est intégré dans la fente de ventilation unique à l'arrière. Deux autres ventilateurs de 120 mm peuvent être installés sous le couvercle et trois autres de 120 mm dans le fond.



En conséquence, les ventilateurs peuvent également être remplacés par des radiateurs. Des radiateurs de 360 mm peuvent être montés à la base et à l'avant, et il y a de la place pour un radiateur de 240 mm dans le toit. Le bloc d'alimentation ATX (disponible séparément) est monté sous les trois fentes de ventilation du socle et est caché par le socle. Il peut mesurer jusqu'à 220 millimètres de long.



Une caractéristique qui se distingue visuellement est le ventilateur PWM polyvalent et le contrôleur ARGB, qui est monté derrière le plateau de la carte mère. Les cinq ventilateurs préinstallés y sont connectés. Les deux bandes de LED ARGB sont connectées sur le côté.



De plus, il y a 5 autres emplacements disponibles pour d'autres ventilateurs à 6 broches si nécessaire. L'éclairage ARGB-LED est contrôlé par une télécommande infrarouge incluse. Le contrôleur/moyeu peut également être connecté à une carte mère par un câble, et les LED ARGB peuvent alors être synchronisées avec d'autres composants ARGB. Les ventilateurs sont également contrôlés par PWM via le câble de connexion au contrôleur.



Voici la fiche technique :









