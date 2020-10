Le processeur Intel Alder Lake-S a été photographié.



Intel prépare depuis un certain temps déjà le lancement de ses processeurs 10 nm pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau, et nous recevons aujourd'hui les premières images du dos du processeur Alder Lake-S. Doté d'un boîtier de 37,5×45 mm, le processeur Alder Lake utilise une plus grande partie de sa surface pour augmenter le nombre de broches.







En passant de 1200 broches dans le socket LGA1200, le nouveau processeur Alder Lake-S utilise 1700 broches de processeur, qui s'intègrent dans le socket LGA1700. Sur la photo ci-dessous, on peut voir pour la première fois un échantillon technique de l'unité centrale Alder Lake-S.



Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur le processeur, nous savons qu'il utilisera la conception SuperFin 10 nm d'Intel, associée à une technologie de noyau hybride. Cela signifie qu'il y aura de grands (Golden Cove) et de petits (Gracemont) cœurs dans la conception. D'autres caractéristiques telles que PCIe 5.0 et DDR5 devraient également être présentes. La nouvelle génération de CPU et les cartes mères LGA1700 devraient arriver dans la seconde moitié de 2021.



VIDEOCARDZ