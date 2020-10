Silverstone nous propose une nouvelle série d'alimentation : Les VIVA.



Silverstone a présenté aujourd'hui la gamme VIVA d'UPE classiques. Disponibles dans des capacités de milieu de gamme de 550 W, 650 W et 750 W, ces alimentations offrent un câblage fixe et couvrent tous les éléments essentiels pour la construction d'un PC de jeu.







Sous le capot, la série VIVA se caractérise par une conception à un seul rail +12 V, une efficacité 80 Plus Bronze, un PFC actif et les protections électriques les plus courantes, contre les sur/sous-tensions, les surcharges et les courts-circuits.







Les trois modèles offrent des câbles noirs plats. Un ventilateur de 120 mm à bruit optimisé, avec une sortie de 18 dBA de bruit minimum, refroidit le bloc d'alimentation. Les trois modèles sont équipés de deux connecteurs EPS 4+4 broches. Le modèle de 750 W comprend quatre connecteurs d'alimentation PCIe 6+2 broches, tandis que les modèles de 550 W et 650 W en ont deux.







Les blocs d'alimentation de la série VIVA sont construits dans un châssis de 14 cm de long.



La société n'a pas révélé d'informations sur les prix ou la garantie.



TECHPOWERUP