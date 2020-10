Team Group annonce des cartes et des adaptateurs MicroSD de qualité pour les jeux T-Force.



TEAMGROUP lance aujourd'hui deux nouveaux produits : la carte de jeu A2 ultra-rapide conçue pour le nombre croissant de joueurs compétitifs et l'adaptateur magnétique SSD, qui offre aux amateurs de construction de PC et aux consommateurs un espace pour une installation rapide et confortable du SSD. Pour prendre la tête du marché concurrentiel du matériel de jeu, TEAMGROUP a adopté des approches nouvelles et a pris en compte les besoins des différents utilisateurs pour créer ces produits uniques pour la gamme de produits de la série T-FORCE.







Consciente du développement fulgurant de l'industrie des jeux mobiles combiné à l'adoption massive des smartphones, la T-FORCE a saisi l'occasion de lancer la première carte mémoire microSD conçue spécifiquement pour les joueurs mobiles avec la CARTE DE JEUX A2. Elle offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 100/90 Mo/s et est classée UHS Speed Class 3 (U3) et Video Speed Class 30 (V30), ce qui signifie que les joueurs pourront l'utiliser pour enregistrer instantanément des jeux en vidéo 4K.



En plus d'être excellente pour l'enregistrement de longues sessions, la carte offre également 256 Go et 512 Go de stockage et est capable de vitesses de lecture/écriture aléatoires de plus de 4000 IOPS et 2000 IOPS, respectivement, répondant facilement aux normes A2. La carte de jeu A2 est optimisée pour les applications et les appareils mobiles, tels que les smartphones et tablettes Android, le Nintendo Switch 100% compatible, et d'autres appareils de jeu portables. Grâce à cette carte spécialement conçue, le stockage de tous ces appareils peut être facilement étendu pour une expérience de jeu plus agréable et plus fluide.











Les prix :



- Le SSD adaptateur : 9.99 Dollars,

- Le Gaming A2 Card 256Go : 48.99 Dollars,

- Le Gaming A2 Card 512Go : 78.99 Dollars.



Pour plus d'informations :



- T-Force MicroSD : Cliquez ICI,

- T-Force SSD Adaptor : Cliquez ICI.



