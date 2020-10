ARCTIC annonce un refroidisseur de CPU : Le Freezer 50.



Ce mois-ci, un véritable géant du refroidissement vient enrichir la vaste gamme de refroidisseurs de CPU haute performance d'ARCTIC : le refroidisseur à double tour multi-compatible Freezer 50. Enlevez vos gants pour le prochain tour : Le Freezer 50 TR d'ARCTIC a relevé avec succès le défi d'apprivoiser le monstre CPU, le Ryzen Threadripper d'AMD. Maintenant, le Freezer 50 entre sur le ring avec une attaque plus large. Son design distinctif et ses performances impressionnantes demeurent, tandis que sa large compatibilité avec les processeurs actuels d'Intel et d'AMD est nouvelle.







L'imposant refroidisseur à double tour est l'un des plus puissants refroidisseurs d'air que l'ARCTIC a mis au point. Équipé de six caloducs massifs en forme de U à contact direct, de 104 ailettes en aluminium et de deux ventilateurs, le Freezer 50 assure la meilleure dissipation de la chaleur et d'excellentes performances de refroidissement. Il utilise une combinaison de ventilateurs P de 120 et 140 mm en configuration push-pull, produisant un fort débit d'air sans compromis sur le volume - même à vitesse maximale, le Freezer 50 n'atteint que 0,4 sone.







En plus de ses performances impressionnantes, le Freezer 50 électrise grâce à son optique extraordinaire et individualisée : le RGB adressable offre des options d'éclairage entièrement personnalisables.



Les caractéristiques les plus importantes en un coup d'œil :



- Conception à double tour avec 6 caloducs pour une performance maximale,

- Compatible avec les sockets Intel et AMD,

- RVB adressable pour un éclairage entièrement personnalisable,

- Deux ventilateurs à pression optimisée,

- Large gamme de régimes pour des performances optimales et un faible niveau de bruit,

- Une solution de montage facile,

- Pâte thermique MX-4 incluse.







Facultatif : Freezer 50 avec contrôleur A-RGB



Le Freezer 50 est livré avec un contrôleur A-RGB optionnel développé en interne pour les utilisateurs dont les cartes mères n'ont pas de connecteur A-RGB. Le contrôleur peut être placé librement dans le boîtier, ce qui permet de contrôler les effets et la conception des couleurs à l'aide d'une télécommande pratique.







Voici la fiche technique :







Le Freezer 50 est disponible dès maintenant au prix de 74.99 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP