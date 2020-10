ADATA lance le disque dur IM2P3014 M.2 PCIe Gen3x2 M.2.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM et de produits NAND Flash à hautes performances, est heureux d'annoncer la sortie du disque dur à semi-conducteurs (SSD) ADATA IM2P3014 M.2 2242 PCIe Gen3x2 M.2. Équipé de flash 3D TLC et de puces de haute qualité, ce SSD de qualité industrielle offre les performances nécessaires pour traiter de gros volumes de données, tout en étant incroyablement économe en énergie. En plus d'autres capacités et caractéristiques, l'IM2P3014 est un SSD bien adapté aux applications liées à l'IdO, à l'informatique de pointe et à la 5G.







L'IM2P3014 est un SSD robuste et compact de qualité industrielle, conçu pour l'ère de l'IdO, de l'informatique de pointe et du 5G. Ce SSD PCIe Gen3x2 supporte NVMe 1.3 pour d'excellentes performances de transmission avec une vitesse de lecture/écriture allant jusqu'à 1600/1300 Mo par seconde tout en étant économe en énergie et efficace pour dissiper la chaleur.



Ces capacités rendent l'IM2P3014 parfaitement adapté aux IPC à espace restreint et aux applications de démarrage de serveur. De plus, le SSD a une capacité de 3 000 cycles P/E pour une excellente longévité et est conçu pour fonctionner de manière optimale dans une large gamme de températures (-40°C à 85°C) pour une endurance, une fiabilité et une stabilité incroyables.



Pour une sécurité accrue des données, l'IM2P3014 est doté d'un cryptage AES 256 bits et répond à la norme TCG Opal 2.0. Son format compact et ses performances le rendent adapté à tous les types de systèmes industriels, que ce soit pour le stockage étendu ou comme disque de démarrage.



Pour garantir la qualité, la compatibilité et la fiabilité, ADATA utilise un processus rigoureux de validation des SSD qui comprend des tests de performance et une assurance qualité pour s'assurer que ses SSD répondent aux exigences rigoureuses des applications industrielles.



TECHPOWERUP