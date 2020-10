TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.35.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, le populaire utilitaire d'information et de diagnostic des sous-systèmes graphiques. La version 2.35.0 ajoute la prise en charge de nouveaux GPU et corrige un certain nombre de bugs. Pour commencer, GPU-Z prend en charge les GPU AMD Radeon RX 6000 basés sur le silicium "Navi 21". La prise en charge du GPU Intel DG1 est également ajoutée. L'extraction et le téléchargement de BIOS pour les GPU "Ampere" de la série RTX 30 de NVIDIA ont enfin été introduits. Le rapport sur la taille de la mémoire du RTX 3090 a été corrigé. La dernière version de Windows 10 Insider Build (20231.1000) a apporté quelques modifications à DirectML, ce qui fait que le GPU-Z le signale comme indisponible, cela a été corrigé.







TechPowerUp GPU-Z 2.35.0 apporte également diverses améliorations à la détection des faux GPU pour les cartes basées sur les ASIC NVIDIA GT216 et GT218. La détection de matériel pour les AMD Radeon Pro 5600M basées sur "Navi 12" a été corrigée. Parmi les autres GPU pris en charge par cette version, citons le NVIDIA A100 Tensor Core PCIe, les cartes graphiques Intel UHD Gen9.5 sur le i5-10200H, ainsi que la Radeon HD 8210E et la Barco MXRT-6700.



Les changements apportés sont les suivants :



- Ajout d'un support pour AMD Navi 21/Radeon RX 6000 Series,

- Ajout de la prise en charge des graphiques discrets Intel/DG1,

- Ajout d'une économie de BIOS pour NVIDIA Ampere,

- Rapport sur la taille de la mémoire fixe sur GeForce RTX 3090,

- Correction de la détection DirectML sur Windows 10 Insider 20231.1000,

- Amélioration de la détection de faux pour les cartes basées sur NVIDIA GT216 & GT218,

- Détection fixe Navi 12 Radeon Pro 5600M,

- Sur AMD Cap-Vert, utilisez des relevés directs de température si les conducteurs sont en panne,

- Prise en charge supplémentaire de NVIDIA A100 PCIe,

- Ajout de la prise en charge des graphiques Intel Comet Lake UHD (Core i5-10200H),

- Ajout de la prise en charge de l'AMD Radeon HD 8210E, Barco MXRT-6700.



Pour la télécharger, Cliquez ICI.



