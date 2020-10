EVGA publie une mise à jour optionnelle du BIOS pour le RTX 3080 FTW3 ULTRA - XOC 450 W.



EVGA vient de publier une mise à jour choquante pour leur carte graphique RTX 3080 FTW3 Ultra, qui augmente la limite de puissance des cartes à 450 W, une augmentation de 50 W par rapport à la limite de puissance de 400 W avec laquelle la carte est livrée. La version du BIOS ne garantit cependant pas des performances supérieures - comme toujours, le Boost de NVIDIA est affecté par les températures (qui sont, à leur tour, affectées par la consommation d'énergie des puces). Cette augmentation de la limite de puissance signifie que les utilisateurs qui souhaitent se lancer dans des prouesses d'overclocking peuvent désormais le faire plus facilement.







La carte EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA rejoint ainsi la ROG STRIX OC d'ASUS dans ses limites supérieures de puissance ; les cartes RTX 3080 de NVIDIA sont généralement plafonnées à 320 W ou 340 W, en raison de problèmes d'efficacité énergétique et de température. Le FTW3 Ultra d'EVGA est doté de trois connecteurs à 8 broches pour permettre de fournir cette quantité de puissance aux circuits des cartes. Surveillez l'interruption de la disponibilité de ce BIOS par Jacob Freeman d'EVGA. L'article original sur les forums d'EVGA est disponible via le lien source. Après avoir mis à jour le BIOS (si vous choisissez de le faire), vous pouvez utiliser l'application GPU-Z de TechPowerUp pour vérifier les modifications de la limite de puissance de vos cartes.



Suite à la demande de nombreux utilisateurs, nous avons un nouveau BIOS BETA qui augmente la puissance maximale cible. Ce BIOS est uniquement destiné à l'utilisateur d'overclocking extrême et n'a pas d'autres modifications. Veuillez noter ce qui suit :



Cette mise à jour augmentera la consommation d'énergie pendant l'overclocking, et il est recommandé d'avoir un refroidissement et une puissance adéquats (850w+ Gold minimum) lors de l'utilisation.

EVGA ne garantit aucune augmentation de performance ou d'overclocking lors de l'utilisation de cette mise à jour du BIOS.

Toute autre question ou préoccupation sera traitée uniquement dans ce fil de discussion du forum. Veuillez poster ci-dessous vos résultats et vos commentaires !



Instructions pour le BIOS (installation sous Windows) :



- Téléchargez le fichier .zip correct ci-dessous pour votre carte graphique.

- Extrayez les fichiers à un emplacement sur le disque.

- Assurez-vous qu'aucun programme ne tourne en arrière-plan, et double-cliquez sur Update.exe

- Appuyez sur "Y" pour commencer la mise à jour.

- NE PAS ÉTEINDRE OU RÉINITIALISER PENDANT LE PROCESSUS DE MISE À JOUR !

- Après la mise à jour, redémarrez le PC.

- EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA



EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA - BIOS 1 (Normal) |BIOS 2 (OC).



NOTE : Il y a deux BIOS, l'un pour le BIOS lorsqu'il passe en position normale de stock, l'autre pour le BIOS lorsqu'il passe en position OC.



EVGA