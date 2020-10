QNAP présente le NAS à 4 baies TS-451D2 Intel J4025 à double cœur.



QNAP Systems, Inc. a lancé aujourd'hui le NAS TS-451D2 à quatre baies, une solution de gestion de données à fort potentiel de stockage pour les particuliers et les petites entreprises. Le TS-451D2 est alimenté par un processeur Intel Celeron J4025 double cœur à 2,0 GHz (rafale jusqu'à 2,9 GHz) et est disponible avec 2 Go ou 4 Go de mémoire DDR4 (supporte jusqu'à 8 Go de mémoire double canal). Le TS-451D2 est également doté du cryptage Intel AES-NI, d'un flux multimédia 4K, d'un transcodage en temps réel et d'une sortie HDMI 2.0 4K, offrant une expérience multimédia transparente tout en mettant l'accent sur la sécurité des données.







"Avec ses hautes performances, son économie d'énergie, son extensibilité de stockage et ses capacités multifonctionnelles, le TS-451D2 est un excellent choix pour les foyers et les entreprises numériques qui recherchent des solutions de gestion de fichiers et d'accès à distance", a déclaré Jason Hsu, chef de produit chez QNAP, ajoutant que "le TS-451D2 peut également servir de serveur multimédia et permet un accès à distance facile en utilisant une large gamme d'applications mobiles complémentaires".







Le TS-451D2 dispose de quatre ports USB 3.2 Gen1 et de deux ports Gigabit Ethernet pour une meilleure connectivité afin de rationaliser les flux de travail. Les snapshots LUN basés sur des blocs assurent une protection et une restauration complètes des données pour aider à protéger contre les menaces de logiciels rançonnés. HBS (Hybrid Backup Sync) fournit une sauvegarde complète en local/à distance/en nuage avec l'incorporation de la technologie QuDedup qui peut dédupliquer les données à la source pour réduire l'utilisation du stockage, l'utilisation de la bande passante et le temps de sauvegarde pour une utilisation optimisée du stockage.







Le TS-451D2 dispose d'une abondante fonctionnalité multimédia, ce qui en fait une solution idéale pour la sauvegarde, le partage et la diffusion en continu des médias. QuMagie (l'application de gestion de photos alimentée par l'IA de QNAP) aide les utilisateurs à organiser leurs photos, la sortie HDMI 2.0 permet la lecture directe de vidéos 4K (4096 x 2160) 60Hz, et les vidéos 4K peuvent être transcodées en formats de fichiers universels pour être lues sur des appareils mobiles. Le TS-451D2 prend également en charge la diffusion vidéo en continu à l'aide de Plex, de téléviseurs intelligents ou de décodeurs équipés de Plex Media Server ou des applications Cinema28 de QNAP.



Le port USB en façade du TS-451D2 offre une fonction de copie à l'aide d'une seule touche, permettant aux utilisateurs de sauvegarder rapidement des données depuis/vers un stockage portable. La capacité de stockage du TS-451D2 peut également être étendue en utilisant les boîtiers d'extension USB des séries TR et TL de QNAP. L'App Center intégré fournit également un large éventail d'applications pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur TS-451D2 : Virtualization Station peut accueillir plusieurs machines virtuelles, Container Station permet d'exécuter des applications de conteneurs légers, et QVR Pro ou Surveillance Station peut aider à construire un système de surveillance par caméra IP de qualité professionnelle.



Principales spécifications



- TS-451D2-2G : 4 baies de lecteur, 2 Go de mémoire DDR4 (supporte jusqu'à 8 Go de double canal),

- TS-451D2-4G : 4 baies de lecteur, 4 Go de mémoire DDR4 (supporte jusqu'à 8 Go de mémoire double canal).



Conception de l'ordinateur de bureau ; processeur Intel Celeron J4025 à double cœur à 2,0 GHz (rafale jusqu'à 2,9 GHz) ; baies de lecteur SATA 6 Gbpss de 3,5 pouces échangeables à chaud ; 2 ports Gigabit RJ45 ; 1 sortie HDMI 2.0 4K 60Hz ; 4x ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) de type A.



