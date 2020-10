GELID Solutions lance le GP-Ultimate 120x20 Thermal Pad.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile le GP-Ultimate 120x20 thermal pad aux performances ultimes. La GP-Ultimate 120x20 est un produit de la gamme GAMER de GELID Solutions. La GP-Ultimate 120x20 est conçue pour fournir une interface thermique parfaite pour transférer de la chaleur aux dissipateurs thermiques lorsqu'elle est installée sur des circuits imprimés présentant des différences de hauteur et des surfaces inégales tels que les circuits intégrés DRAM, VRM, les MOSFET de puissance, les circuits intégrés NVRAM et d'autres composants CMS haute température.







Grâce à sa matrice multicouche améliorée, à sa composition de matériaux avancée et à sa conductivité thermique ultime de 15 W/mK, la GP-Ultimate 120x20 offre les meilleures performances de sa catégorie. Il est non conducteur électrique, non corrosif, non durcissant, non toxique et supporte une plage de température de fonctionnement étendue de -60° à 220°C.



La GP-Ultimate 120x20 se caractérise par une application sans faille et possède des dimensions de 120x20mm avec une épaisseur de 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm et 2 mm pour s'adapter au mieux aux surfaces agrandies des circuits imprimés des modules de mémoire RAM, des circuits VRM des GPU et CPU, des SSD de type M.2 et d'autres appareils électroniques à forte densité.







"La GP-Ultimate 120x20 constitue une arme parfaite pour combattre la chaleur dans les applications à haute température et offre un ajustement et un support optimal pour votre RAM, VRM et SSD de type M.2", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur commercial de GELID Solutions Ltd.



La GP-Ultimate 120x20 est disponible dès maintenant et est livré avec les options suivantes :



Pack unique (1 x GP-Ultimate 120x20 inclus), a un prix de vente conseillé



- 0,5 mm d'épaisseur : 3.00 euros,

- 1 mm d'épaisseur : 3.85 euros,

- 1,5 mm d'épaisseur : 4.25 euros.







Value Pack (2 x GP-Ultimate 120x20 inclus), a un PDSF :



- 0,5 mm d'épaisseur : 4.65 euros,

- 1 mm d'épaisseur : 6.35 euros,

- 1,5 mm d'épaisseur : 8.00 euros,

- 2 mm d'épaisseur : 13 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



GELID