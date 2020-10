30 nouveaux jeux vidéo pour les consoles Xbox Series X/S

Microsoft devoile enfin les 30 jeux vidéo qui seront disponibles au lancement de ses nouvelles consoles next-gen, consoles Xbox Series X et Series S, le 10 novembre 2020.



Pour titre de rappel les prix proposés des consoles sont les suivants, et de l'ordre de 499,99 € pour la Series X et 299,99 € pour la Séries S



Ces 30 nouveaux jeux vidéo seront optimisés pour ces nouvelles consoles, ainsi que concernant les anciens jeux qui seront rétrocompatibles et jeux du catalogue Xbox.



Voici donc la liste des 30 nouveaux jeux :



Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

Dirt 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)