AMD sort à nouveau de sa boite son projet Quantum, sous la forme d'un mini boîtier ITX et une plateforme de jeux full AMD. Ce projet revient finalement sur le devant de la scène et de plus AMD vient également de déposer un brevet concernant le projet.



Lancé en 2015 le projet à bien évolué et vous pourrez le constater en consultant l'article de nos confrères de Clubic.com concernant le sujet.



Consulter l'article CLIQUEZ ICI