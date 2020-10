HyperX présente les écouteurs sans fil HyperX Cloud Buds.







HyperX ajoute à sa gamme de produits audio de nouveaux HyperX Cloud Buds sans fil offrant un confort HyperX caractéristique avec la liberté sans fil Bluetooth pour le jeu, le travail et l'école. Le nouveau HyperX Cloud Buds utilise la connexion sans fil Bluetooth 5.0 avec Qualcomm aptX HD et intègre des pilotes 14 mm qui offrent un son immersif pour toute une série d'applications de jeu et d'écoute. Les HyperX Cloud Buds sont parfaits pour les jeux et les divertissements en déplacement, avec un confort HyperX caractéristique et un micro multifonctionnel, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements hybrides actuels au travail et à l'école qui nécessitent de longues heures de communication numérique.







Les écouteurs HyperX Cloud Buds sont conçus avec la signature HyperX comfort, avec trois tailles d'embouts en silicone brevetés HyperX pour offrir un confort ultime et des expériences sonores en déplacement. Le Cloud Buds utilise également un tour de cou léger et flexible qui comporte un micro en ligne et des boutons multifonctions qui peuvent être utilisés pour répondre aux appels, contrôler les pistes musicales et activer les assistants numériques avec facilité. Le Cloud Buds est compatible avec les appareils multimédia compatibles Bluetooth et offre jusqu'à 10 heures d'autonomie sur une seule charge.



HyperX Cloud principale caractéristiques :



- Connexion sans fil Bluetooth jusqu'à 10 mètres,

- Jusqu'à 10 heures d'autonomie de la batterie,

- Pilotes dynamiques de 14 mm avec aimants en néodyme,

- Trois tailles d'embouts incluses,

- Microphone en ligne et bouton multifonctionnel,

- Pochette de voyage en filet.



Prix et disponibilité



Le casque sans fil HyperX Cloud Buds est maintenant disponible aux États-Unis au prix de 59.99 Dollars dans la boutique en ligne d'HyperX.



Livraison dans d'autres régions à une date ultérieure.



BIISNESSWIRE