AOC et Porsche Design annoncent un partenariat stratégique pour les prochains moniteurs.

Porsche Design et AOC ont conclu un partenariat qui associe la philosophie de design sophistiqué et fonctionnel de Porsche Design à la technologie d'affichage de pointe d'AOC. Ensemble, ils mettront sur le marché des moniteurs de jeu exceptionnels, développés pour les joueurs à la recherche des meilleures performances tout en gardant un œil sur l'aspect progressif mais élégant de leur station de jeu. Le tout premier moniteur de jeu Porsche Design AOC AGON sera lancé à l'automne 2020.



La marque Porsche Design est synonyme de produits lifestyle exclusifs et est synonyme de précision et de perfection. La philosophie du design pur de l'entreprise consiste à optimiser la forme et la fonction en découvrant des solutions nouvelles et innovantes. AOC est une filiale de TPV Technology, le plus grand fabricant de moniteurs LCD au monde. Grâce à ses excellents écrans de jeu haute performance et uniques des gammes AOC Gaming et AGON premium, AOC occupe la première place sur le marché mondial des moniteurs de jeu.







La synergie des deux entreprises, et de leurs domaines de compétence respectifs, permettra de créer des produits exceptionnels qui brilleront tant par leur design que par leur fonctionnalité. Le tout premier moniteur de jeu Porsche Design et AOC sera lancé dans le monde entier à l'automne 2020. Grâce à ce partenariat stratégique, Porsche Design fait son entrée dans un segment de marché en pleine croissance : le volume du marché mondial des moniteurs de jeux de 144 Hz et plus a augmenté de 76 % par rapport à l'année précédente à la fin de 2019. La collaboration offre à la marque exclusive de style de vie un accès à un groupe cible jeune et bien financé, en pleine expansion, avec une communauté forte dans le monde entier. Empruntant à une histoire établie de sports motorisés, les moniteurs constituent une transition parfaite entre le sport sur la route et le "sport" dans le salon. Pour l'AOC, ce sera un complément élégant à sa large histoire de produits de design, cette fois-ci dans le cadre du portefeuille de jeux.



"Porsche Design propose une gamme exclusive de produits électroniques grand public et le jeu est l'un des marchés qui connaît la plus forte croissance dans ce secteur. Les moniteurs de jeux s'intègrent parfaitement dans notre portefeuille de produits d'inspiration technique et nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire aussi solide et bien établi qu'AOC, l'une des plus grandes marques mondiales sur le marché des écrans", déclare Jan Becker, PDG de Porsche Design.



"Nous sommes fiers et enthousiastes de collaborer avec un partenaire aussi fantastique que Porsche Design. Leur héritage en matière de design s'accorde parfaitement avec notre technologie d'affichage de pointe. Nous croyons qu'ensemble, grâce à nos écrans formidables et tout à fait uniques, nous pouvons offrir aux joueurs du monde entier une expérience de jeu inégalée", ajoute Nico Vernieuwe, SVP Branded Business chez TPV Technology.



D'autres informations sur les moniteurs Porsche Design à venir seront publiées prochainement.



Pas de date ni de prix pour le moment.



