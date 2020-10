Cartes mères MSI PCI-E 4.0 pour une vitesse croissante.



MSI vient de publier un communiqué de presse pour partager certains des résultats remarquables des tests de leurs cartes mères PCI-E 4.0 avec le Samsung 980 Pro SSD. Normalement, ce n'est pas quelque chose que nous posterions, mais vérifiez le dernier résultat de DiskMark ;)



On parle de plus en plus de PCI-E 4.0 depuis qu'AMD a lancé la plate-forme X570 et les processeurs de la série Ryzen 3000 en 2019. MSI, la première marque mondiale de cartes mères, a fourni des solutions PCI-E 4.0 telles que des cartes mères et des cartes graphiques. Nous avons non seulement adapté nos produits pour les passionnés et les joueurs, mais nous offrons également plus de possibilités pour la création de contenu et l'utilisation de bureau, en mettant l'accent sur tous les types d'utilisateurs de PC pour satisfaire leurs besoins.







La norme PCI-E 4.0 offre une bande passante étonnante allant jusqu'à 64 Go/s, soit 2 fois plus que celle de la norme PCI-E 3.0. Elle prend en charge une vitesse de transfert plus rapide à la fois sur les périphériques PCI-E et les stockages NVMe M.2. Le benchmark montre les performances de la norme PCI-E 4.0 NVMe M.2 SSD. Avec le Samsung 980 PRO 1 To SSD, les cartes mères des séries MSI X570 et B550 ont atteint une vitesse de lecture supérieure à 7 100 Mo/s.







Résultat du test de la carte mère MSI X570.







Résultat du test de la carte mère MSI B550.



Pour les personnes qui ont des opérations de chargement lourd comme les créateurs, nous avons utilisé la carte mère MSI Creator TRX40 pour le test. Les performances du RAID 0 ont atteint plus de 25 900 Mo/s en utilisant quatre SSD Samsung 980 PRO de 500 Go et des cartes additionnelles M.2 XPANDER-AERO GEN4.







Résultat du test RAID 0 de la carte mère MSI TRX40.



M.2 SHIELD FROZR



Une vitesse de transfert élevée génère plus de chaleur. Pour empêcher les SSD PCI-E 4.0 de s'étrangler et pour permettre une performance à pleine vitesse, le M.2 Shield Frozr est la meilleure solution thermique. Toutes les cartes mères MSI TRX40, X570 et B550 ont au moins un M.2 Shield Frozr pour refroidir les SSD.



