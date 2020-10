ASUS semble abandonner le soutien aux processeurs AMD Ryzen série 5000 sur les cartes mères X470, la société réagit.



Aujourd'hui, des informations très intéressantes circulent sur le web concernant ASUS et sa prétendue décision. Il y a quelques mois, AMD a publié une déclaration concernant le support de ses prochains processeurs Ryzen série 5000 et a déclaré qu'ils devraient être compatibles avec les puces X470 et B450 de dernière génération. Cela reste cependant un peu un mystère.



La mise à jour est intégrée dans le BIOS, que chaque fabricant, comme MSI, ASUS, Gigabyte, etc. fournit indépendamment d'AMD. Il s'agit donc d'un cas dépendant du fabricant, où si un vendeur choisit de ne pas fournir de support pour les chipsets de la série 400, de nombreuses cartes mères ne supporteront pas la nouvelle génération de CPU.







ASUS nous a contactés et nous a dit qu'"ASUS fournira un BIOS mis à jour pour les puces X470 et B450 en fonction du calendrier actuel de publication du nouveau code AGESA par AMD en janvier 2021. Ce rapport original était basé sur des informations incorrectes". Cela signifie que le dossier d'assistance à la clientèle contenait des informations erronées, et qu'ASUS va prendre en charge les processeurs Ryzen de la série 5000 sur les chipsets de la série 400.



Veuillez noter que les informations ci-dessous sont incorrectes :



C'est le cas de ce qui semble se passer avec l'ASUS. Dans une correspondance avec le support d'ASUS, un client a demandé à ASUS s'ils prévoyaient de mettre à jour une carte mère Crosshair VII Hero X470 avec le support des prochains processeurs AMD de la série Ryzen 5000, la société a donné une réponse plutôt négative.



Voici la citation ci-dessous :



Support ASUS



Je vous écris ce courriel pour vous tenir au courant de l'évolution de votre dossier. Selon nos ingénieurs, nous n'avons pas prévu que le Crosshair VII Hero supporte le Ryzen 5900X, veuillez acheter le Crosshair VIII Hero et toute carte mère Ass (*ASUS) B550 qui supportera le Ryzen 5900X et les processeurs de la série 5000.



