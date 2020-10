L'AMD Ryzen 5 5600 devrait être lancé début 2021 pour 220 Dollars.



AMD a récemment annoncé sa première série de puces Ryzen 5000 destinée au marché haut de gamme. AMD a annoncé les Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X avec l'audacieuse revendication de la suprématie du jeu. Ces puces ont connu une augmentation générale des prix par rapport à leurs prédécesseurs, qui s'élevaient à 299 Dollars pour le Ryzen 5 5600X, 449 Dollars pour le Ryzen 7 5800X et 549 Dollars pour le 5900X. L'AMD Ryzen 5 5600, qui devrait offrir le meilleur rapport prix/performance, n'a pas été annoncé lors de l'événement, à la déception de beaucoup qui voulaient mettre à niveau leurs systèmes Ryzen.







Selon un récent rapport, AMD prévoit de commercialiser le Ryzen 5 5600 au début de 2021 pour 220 Doolars. Cela représente une baisse de 80 Dollars par rapport au Ryzen 5 5600X et une hausse de 20 Dollarspar rapport au Ryzen 5 3600. Ce lancement coïncidera probablement avec les mises à jour du BIOS des cartes mères de la série 400 pour supporter les puces Ryzen 5000. Si AMD peut égaler les performances du i5-10600K d'Intel avec le Ryzen 5 5600, il est probable qu'ils auront entre les mains une puce d'un rapport qualité-prix très impressionnant.



TWITTER (Harukaze 5719)